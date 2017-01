Große neue Skirunde "Run of fame" am Arlberg

Durch den Bau der neuen Flexenbahn ist das größte zusammenhängende Skigebiet in Westösterreich mit mehr als 300 Pistenkilometern entstanden. Wer die ganze "Run of fame"-Runde an einem Tag schaffen will, braucht gute Kondition, muss paralleles Skifahren auf roten und schwarzen Pisten beherrschen und früh starten: Von Warth-Schröcken geht es über den Saloberkopf rüber ins Lechtal und über den Schleglkopf und den Rüfikopf weiter nach Zürs. Über die Trittkopfbahn gelangt man mit der neuen Flexenbahn-Verbindung zur Alpe Rauz und hat dadurch Anschluss an die Skigebiete von St. Christoph und St. Anton. Es folgt noch ein Abstecher ins Rendl, bevor der Rückweg über das Madloch zurück nach Oberlech und Warth-Schröcken führt.

Die Tour ist nicht nur in sportlicher Hinsicht herausragend, sondern auch ein traumhaftes Naturerlebnis: Umgeben von zig Gipfeln bietet sich bei jeder Abfahrt ein schöner neuer Ausblick in ein anderes Tal und das Gefühl unglaublicher Weite. Wer es gemütlicher liebt und die Runde nicht an einem Tag durchziehen mag, teilt sich die Strecke lieber auf. Zeit ist dazu noch genug. Warth-Schröcken zählt zu den schneereichsten Regionen in Europa und die Skilifte schließen hier erst Ende April.

Pfarrer Müller und die Erfindung des Stemmbogens

An der neuen Flexenbahn wird demnächst auch die "Hall of fame" eröffnet. Sie zeichnet die Skigeschichte des Arlbergs nach: angefangen vom Pfarrer Müller, der 1894 die Skier erstmals hierher brachte, bis zu den aktuellen Skiassen wie Mario Matt mit zwei WM-Titeln und olympischem Gold. Auch Hannes Schneider stammt hierher. Er gründete die erste Skischule in Österreich und gilt als Erfinder des Stemmbogens, den man immer noch ganz selbstverständlich beim Skifahren lernt.

Hubert Strolz

Durch heutiges Material hat sich der Fahrstil indes etwas verändert, sagt der ehemalige Skirennläufer Hubert Strolz, Kombinations-Olympiasieger 1988 und damit ebenfalls eine bekannten Sportgröße der Region: "Früher hat man den Leuten eingetrichtert, dass sie eine ganz enge schmale Skiführung haben sollten, und das ist nach wie vor der Schön-Skilauf. Aber wenn man sportlicher fahren will, also auf der Kante und carven, hat man eine hüftbreite Skistellung. Das ist das Aktuelle."

"Groß, aber nicht überlaufen"

Am späten Nachmittag sind die Teilnehmer vom "Run of fame" zurück am Ausgangspunkt und spüren in den Beinen, was sie getan haben. Doch sie loben die neue Runde der Superlative: "Früher haben wir schon mal den Skibus genutzt, um die verschiedenen Skigebiete abzufahren. Doch jetzt mit der neuen Flexenbahn ist es klasse." Und: "Dadurch hat das Skigebiet an Vielfältigkeit gewonnen und ist groß, aber nicht überlaufen."

Beitrag: Ullie Nikola