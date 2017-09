Aktiv im Urlaub Sightseeing per Rad

Besonders praktisch ist es, wenn sich im Urlaub sportliche Bewegung mit Sightseeing verbinden lässt. Immer beliebter werden geführte Stadtrundfahrten per Rad, ob entlang des Hudson River durch New York oder der Moldau durch Prag. Auch in London, Kopenhagen und Barcelona gibt es gut ausgebaute Radwege, um die Stadt auf einer geführten Tour oder auf eigene Faust zu erkunden. Besonders schön ist Nürnbergs polnische Partnerstadt Krakau.