Boom in den Bergen Sicher unterwegs auf Schritt und Tritt

Seit einiger Zeit schon sind es die Jungen, Sportiven, die es verstärkt in die Berge zieht – und die zusammen mit dem älteren Stammpublikum dafür sorgen, dass es dort immer voller wird. Und schon ein falscher Tritt kann fatal enden. Im Fitnessmagazin erzählen die angehenden Bergführerinnen Ursula "Ursi" Wolfgruber und Julia von der Linden, was an Kraft und Kondition nötig ist, um auch anspruchsvollere Touren und Klettersteige zu bewältigen.

Kondition für fünf bis sechs Stunden sollte es schon sein und auch Kraft in den Armen, wenn es mal in einen Klettersteig gehen sollte, empfehlen die beiden jungen Frauen im Interview mit Moderator Fritz Häring.

Wer zusätzlich zum normalen Bergwandern die Herausforderung eines Klettersteigs sucht, sollte zudem Trittsicherheit mitbringen und schwindelfrei sein. Als Vorbereitung bietet sich für Flachländer an, regelmäßig zu joggen oder auch in einer Kletterhalle zu trainieren.

Ein Bergführer sollte für eine Tour in Betracht gezogen werden, "sobald ich bei einer realistischen Selbsteinschätzung Zweifel bekomme", so Julia von der Linden. Den Kontakt stellt man am besten her über den Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS).

"Was zählt ist das Erlebnis – auch wenn ich mal den Gipfel nicht erreiche." Leitsatz von Ursula Wolfgruber für alle Trips in die Berge

Lieblingstouren an Watzmann und Alpspitze

Ursula Wolfgruber empfiehlt in ihrer Heimatregion, dem Berchtesgadener Land, die Watzmann-Überschreitung. Eine konditionell fordernde Tour, die die Anstrengung mit einem "Wahnsinns-Panorama" belohnt. Julia von der Linden aus Garmisch-Partenkirchen schwärmt von der Alpspitze. Allerdings: "Da ist schon Trittsicherheit gefragt. Das ist jetzt kein Wanderweg, der da hinaufführt."