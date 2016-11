Selbstbewusst auftreten und sich wehren Selbstverteidigung für Frauen

Nach den Vorfällen der vergangenen Silvesternacht in Köln boomten Selbstverteidigungs-Kurse in Deutschland. Jede Frau kann daran teilnehmen. Sie wird dabei zwar keine Kampfmaschine, aber weiß sich in einer Notsituation zu helfen.

Auch bei Dusan Drazic ist Anfang des Jahres die Nachfrage nach Selbstverteidigungskursen sprunghaft gestiegen, inzwischen hat sie sich wieder normalisiert. Drazic betreibt seit fast 30 Jahren in München das "Martial Arts Center", ein Trainingszentrum für Kampfkunst Der 55-jährige gebürtige Jugoslawe fing selbst mit Judo an, danach folgten Karate, Kung Fu und Teakwondo. Ein Selbstverteidigungskurs bei Drazic besteht aus 4 mal 50 Minuten und kostet 100 Euro. Drei unterschiedliche Kursarten hat er im Angebot: 1. Treten und Schlagen, 2. Befreien aus Umklammerungen und 3. Befreien aus Bodenlage.

In Gefahrensituationen: - Entschlossenheit zeigen

- sich mit allen Mitteln wehren

- laut schreien

In der Regel lässt der Täter dann ab, weil er entdeckt werden kann

Was man in Selbstverteidigungs-

kursen lernen kann: Wie gehen Täter vor? Was kann man dagegen tun? Wie komme ich aus solch einer Situation heraus? Am besten aber: So selbstbewusst werden, dass man gar nicht erst als Opfer angesehen wird. Ein Täter sucht sich nämlich nicht nur unbedingt körperlich schwächere, sondern auch mental schwächere Opfer aus. Frauen sollten deshalb selbstbewusst und entschlossen auftreten.

Beitrag: Heike Otto