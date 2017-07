Special Olympics Fünf Tage Olympia-Feeling in Hof

Die Teilnehmer treten von Mittwoch, dem 12. bis Sonntag, dem 16. Juli in Hof in 13 verschiedenen Sportarten an. Erstmals gibt es dieses Jahr bei den Special Olympics Golf und Bowling. Stark besetzt sind die traditionellen Sportarten wie Leichtathletik, Fußball oder Schwimmen. Und so bereitet sich zum Beispiel in Hof das erfahrene Schwimm-Team des Therapeutisch-Pädagogischen Zentrums mit intensivem Training auf die Landesspiele vor.

Das Training der jungen Männer und Frauen unterscheidet sich kaum von jenen Sportlern ohne Behinderung, betont Schwimmtrainerin Monika Büscher. Da geht es um Ausdauer, Kondition und auch um Taktik.

Gewertet wird bei den Special Olympics in Brust- und Rückenschwimmen und außerdem in Freistil – damit auch jene Sportler eine Chance haben, die zwar Spaß am Schwimmen haben, aber mit fest definierten Bewegungsabläufen weniger anfangen können.

Ansonsten gilt auch hier als wichtigste Voraussetzung für alle Medaillen-Anwärter der Trainingsfleiß. Und die Leistungsbereitschaft im Wasser wirkt sich auf auch den Alltag in Schule oder Werkstatt-Arbeit aus. Und bei Niederlagen trösten sich die Teilnehmer gegenseitig – ganz im Sinne des Mottos „Dabei sein ist alles“.