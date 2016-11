Schachboxen Kraft und Köpfchen

Iepe Rubingh, ein niederländischer Aktionskünstler, hat das Schachboxen 2003 erfunden und ein Jahr später in Berlin den ersten Verein gegründet. Auch im Münchner "Boxwerk" kann man seit ein paar Jahren schachboxen. Am spannendsten ist der Wechsel vom Boxen ans Schachbrett. Wer gerade ein paar Schläge im Ring kassiert hat, muss sein Adrenalin bündeln und sich wieder auf die Figuren konzentrieren. In den meisten Fällen werden die Kämpfe im Schach entschieden. Schachboxen wird immer populärer, weltweit gibt es etwa 4.000 bis 5.000 Athleten in zwölf Ländern.

Regeln beim Schachboxen:

Ein Kampf geht über 11 Runden (6 Runden Schach, 5 Runden Boxen, dazwischen jeweils 1 Minute Pause)

Der Kampf beginnt immer mit Schach

Die Schachrunden dauern jeweils vier, die Boxrunden drei Minuten

Wer K.O. oder Schachmatt geht, hat verloren

Da Blitzschach gespielt wird, ist der Kampf auch dann entschieden, wenn die Zeit abläuft (24 Minuten Gesamtzeit, jeder Spieler hat 12 Minuten auf der Uhr)

Endet die Schachpartie unentschieden, entscheidet die Wertung beim Boxen

Training ist derzeit jeden Freitag ab 20 Uhr. Wer das ganze Boxangebot nutzen will, zahlt ca. 50 Euro im Monat, wer nur 1x pro Woche am Schachbox-Training teilnehmen will, kann einen günstigeren Preis vereinbaren.

Beim Schachbox-Training im Münchner "Boxwerk" werden vor allem die Wechsel von Boxen und Schach geübt. Jeder sollte aber Extra-Schacheinheiten machen, um sich auch in dieser Disziplin zu verbessern. Beim Training wird nicht immer nur im Ring geboxt, sondern es gibt auch andere Übungsformen, mit denen man den Puls hochtreibt und ins Schwitzen kommt, zum Beispiel Intervall-Training mit Sandsack, mit Liegestützen und Seilsprüngen.

Beitrag: Heike Otto