Seitenblick Sauna - Event statt Entspannung?

Für viele Sportler gehört die Sauna zum Sport dazu. Nach der Anstrengung noch etwas entspannen, die Wärme und Ruhe genießen. Allerdings ist das inzwischen so eine Sache …

Sauna – ach, herrlich! Diese Wärme, diese Entspannung, diese Ruhe! Ich streife alle Klamotten von mir und damit auch den Alltag. Ich sitze in der Sauna, langsam wird mir warm und wärmer, ich genieße die Ruhe. Nur wenige Menschen sind da. Während überall Event und Action herrschen, herrscht in der Sauna Minimalismus – nicht nur bei der Kleidung. Wobei: Minimalismus?

Dass es neben einer Sauna auch noch ein Dampfbad gibt, lasse ich mir noch eingehen. Bio-Sauna mit lauwarmen 60 Grad? Auch ok. Aber Tropensauna, Waldsauna, Finnische Sauna, Blütensauna, Keltensauna, Backsauna, Schwitzstube, Kelosauna – ich komme schon beim Studieren des Angebots ins Schwitzen …

Aufguss als große Show

Doch das ist noch nicht alles. In den immer weitläufigeren Saunalandschaften verteilen sich die Besucher ganz gut. Bis es soweit ist: Aufguss! Früher nur von hartgesottenen Saunagästen besucht, mutiert der Aufguss zum Hot-Spot und wird zur Riesenshow. Vorbei die Zeiten, als der Bademeister reinkommt, einen Gruß murmelt und vielleicht – große Ausnahme – einen Aufguss mit ätherischen Ölen macht. Und dann eben das Wasser auf den Saunaofen gießt und mit dem Handtuch den heißen Dampf verwedelt. Nein – hier gibt’s große Show. Mit Ansage und Erklärung, Erläuterung zu den verschiedenen Essenzen. Manch Saunameister bringt statt einem gleich drei Eimer mit. Der Aufguss wird zur Zeremonie, die bis zu 20 Minuten dauern kann. Der Dampf wird nicht schnöde mit dem Handtuch verwirbelt. Nein, da kommen Tücher, Fahnen und wasweißichnochalles zum Einsatz. Nach so einer Show muss schon anstandshalber geklatscht werden.

Was soll das?

Ich frage mich, wozu das gut sein soll. Es trägt nicht zu meiner Erholung und Entspannung bei, wenn ich mir für den Aufguss einen Platz sichern muss. Wenn ich mindestens 10 Minuten vorher in der Sauna sitzen muss, damit ich beim Aufguss dabei sein kann. Und dann 10 Minuten in der Kälte sitze, weil man seit neuestem 10 Minuten lüftet. Selbst bei eiskalten Wintertemperaturen werden sämtliche Fenster und Türen aufgerissen. Durchzug! Und dann dieses Gedränge und Gerutsche, weil es ja immer die gibt, die auf den letzten Drücker kommen. Oder es nicht besser wussten. Wenn dann alle einen Platz gefunden haben, geht die Show los.

Mir ist das zu viel. Ich will einfach in die Sauna gehen, entspannen, die Wärme und Ruhe genießen. Vielleicht selbst ein bisschen Wasser auf die heißen Steine gießen – wie in Finnland. Doch die Eventisierung unserer Gesellschaft hat auch einen der letzten Rückzugsorte eingenommen. Vorbei mit Ruhe und Entspannung… Demnächst kommt auch noch ein DJ vorbei - wundern würd’s mich nicht.