Sandra Bradley Eine der stärksten Frauen Europas

Disziplin heißt das Zauberwort, denn nur wenn sich Sandra Bradley strikt an ihren Ernährungsplan hält und regelmäßig trainiert, ist sie in der Lage, diese immensen Gewichte zu stemmen. Regelmäßig nimmt sie an "Strong Woman"-Wettbewerben teil und misst sich mit den stärksten Frauen Europas.

Keine Zeit für andere Hobbys

Das Training nimmt viel Zeit in Anspruch und so bleibt Sandra Bradley kaum Zeit für andere Hobbys. Ihr Ziel hat sie fest im Blick: Sie will die stärkste Frau der Welt werden. Sie ist unser gast, am Freitag bei Bayern plus.