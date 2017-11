BR Gesundheitstag Tu was für deinen Rücken!

Acht von zehn Deutschen leiden in ihrem Leben mindestens einmal unter Rückenschmerzen. Rückenbeschwerden sind einer der häufigsten Gründe für Arztbesuche sowie der häufigste für Arbeitsunfähigkeit – und damit die deutsche Volkskrankheit Nr.1. Oft und zunehmend sind auch jüngere Menschen betroffen.



Der BR Gesundheitstag bietet Informationen zum aktuellen Forschungsstand, Rat für Betroffene und Tipps von Experten zur Vorbeugung, damit es erst gar nicht zu Rückenschmerzen kommt: Wie hebe ich richtig? Wie sitze ich richtig? Wie liege ich richtig? Wie kann ich meinem Rücken im Alltag mit wenig Aufwand Gutes tun? Wie kann ich schädliche Faktoren vermeiden?



Wenn es aber bereits zu einem Bandscheibenvorfall oder zu chronischen Rückenschmerzen gekommen ist, stellen sich weitere Fragen: konservative Behandlung oder Operation? Manche Kritiker halten 80 Prozent der Rücken-Operationen für überflüssig. Dennoch stieg die Zahl der Operationen zwischen 2007 und 2015 um 71 Prozent. Gibt es wirksame Alternativen zur OP? Bringen alternative Heilmethoden etwas? Wie finde ich den passenden und kompetenten Arzt?



Gerade im Bereich Gesundheit, der nicht selten von zweifelhaften Angeboten oder kommerziellen Interessen dominiert wird, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk besonders in der Pflicht, unabhängige Orientierung zu geben und zu beraten. Die Angebote des BR Gesundheitstages wenden sich an Menschen in allen Altersgruppen und Lebensumständen, nicht in erster Linie an den Gesundheitsapostel, sondern an den Normalbürger, der Tipps erwartet, die ohne großen Aufwand in den Alltag passen.



Das komplette Programm in den einzelnen Hörfunkwellen sowie im BR Fernsehen finden Sie hier:



Auf Facebook (facebook.com/br.gesundheit) werden Mitmachvideos, GIFs und viele Tipps gepostet, ebenso in Twitter unter @BR_Wissen, Hashtags: #rücken und #gesundheitstag. Ein Quiz und eine Umfrage zum Thema Rückengesundheit sowie alle Infos zum Gesundheitstag unter br.de/gesundheitstag . Ab 20.15 Uhr gibt es dort auch einen Live-Chat mit renommierten Wirbelsäulenspezialisten.