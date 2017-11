Roller Derby Comeback für den Rollschuh

Was ist eigentlich aus dem Rollschuh geworden? In den 1980er-Jahren war Rollschuhlaufen mal richtig angesagt, heute sieht man den Rollschuh auf der Straße nur noch selten. Eine Sportart aus den USA bringt den alten Trend actionreich zurück.

In den Sportläden hat der Rollschuh derzeit Winterpause, doch im nächsten Sommer können die Verkäufer wieder auf eine erhöhte Nachfrage hoffen. Die Zielgruppe sind Mädchen von 10 bis 18 Jahren, die den Rollschuh aus Werbung und Fernsehen kennen und auf stylishe Modelle stehen. "Umso bunter, umso besser", sagt Marcel Hotzy, Sportartikelverkäufer in München.

Denn: Neben den "Just-for-fun-Fahrern" gibt es eine ernstzunehmende Rollschuh-Sportart aus den USA, die hierzulande immer beliebter wird: Roller Derby – eine Art Rugby auf Rollschuhen ohne Ball und hauptsächlich von Frauen gespielt. Die Spielerinnen fahren im Kreis und eine Spielmacherin, genannt Jammer, punktet, indem sie einen Pulk von fünf anderen Spielerinnen durchbricht beziehungsweise überholt.

"Man muss extrem viel Engagement mitbringen. Derby ist eine aufwendige Sportart, man ist viel unterwegs und muss viel trainieren. Und man muss tough sein, also ein sehr starker Mensch." Nina, Gründerin der Munich Rebels

Von Anfängerkurs bis Bundesliga

Die Munich Rebels sind neben Augsburg, Nürnberg und Regensburg einer von vier Derby-Klubs in Bayern und spielen in der Bundesliga. Sie gehören zum TSV 1860 München und trainieren drei Mal wöchentlich in der 1860-Sporthalle in der Auenstraße. Zwei Mal im Jahr starten Anfängerkurse, bei denen man das Rollschuhfahren neu lernen kann.

"Das ist das Anstrengende an dem Spiel: Wir müssen ständig bremsen und wieder anfahren. Hoch, runter, nach vorne, zurück. Alle Formen von Bewegung. Springen ist auch mit dabei." Kathrin, Spielerin der Munich Rebels

Bodychecks und blaue Flecke

Die vier Räder der Rollschuhe gehören zum Spiel genauso dazu wie Bodychecks, viel Körperkontakt und blaue Flecke. Nur wer zwei schnelle Beine hat und das Rollschuhfahren perfekt beherrscht, ist erfolgreich. Die Spielerinnen haben Kampfnamen wie "Mad Kat" oder "Scary Mata Hari".

Roller Derby als Wettkampfsport Wer sich das mal anschauen möchte: Am 11./12. November finden in Regensburg (Clermont-Ferrnad-Allee 23) die ersten Bayerischen Meisterschaften statt. Am Samstag werden die Qualifikationsspiele ausgetragen, am Sonntag geht es dann um die Plätze auf dem Treppchen.

