Herbst-Tourentipp Mit dem Rennrad über die Südtiroler Weinstraße

Rennrad fahren und Rotwein trinken – passt das? Kommt auf den Anspruch an, den der Sportler hat. Für Hobbyradler ist ein Gläschen bestimmt keine zu große Sünde. Wer gerne fleißig auf dem Rennrad trainiert, sich aber auch mal einen schönen Wein gönnt, ist an der Weinstraße im südlichen Südtirol gut aufgehoben.

Zwischen Bozen und Trient gibt es viele ruhige Nebenstraßen, asphaltierte Radwege – und familiäre Winzerbetriebe, die die Rennradler ansprechen, die gerade jetzt im Herbst nach nicht allzu weit entfernten Fluchtpunkten suchen.

Die Fünf-Hügel-Tour etwa verbindet einige der bekannten Weinorte wie Tramin, Kaltern und Eppan. Die Route führt zum Teil durch malerisch gelegene Weingärten, wo man im Herbst den Winzern bei der Lese zuschauen kann, zum Teil verläuft sie entlang der Etsch vorbei an ausgedehnten Obstplantagen. Auf dem auch für Rennräder geeigneten Etschtal-Radweg könnte man zudem bis nach Bozen im Norden oder bis nach Trient im Süden weiterradeln.

Landschaftlich beeindruckend ist das Nebeneinander von alpiner und mediterraner Vegetation: Neben Lärchen und Kiefern wachsen Olivenbäume, Zypressen, Mittelmeer-Pinien und Palmen. Die Fünf-Hügel-Tour geht über 66 Kilometer und 1.160 Höhenmeter, setzt also schon eine gute Fitness voraus. Kürzere "Rampen" mit bis zu 15 Prozent Steigung, beispielsweise am Kreitersattel zwischen Auer und dem Kalterer See, müssen bewältigt werden. Eine bergtaugliche Übersetzung ist also ratsam. Wer flache Strecken bevorzugt, sollte sich vorwiegend im Etschtal bewegen.

Radfahrer, die Training mit Sightseeing verbinden wollen, können sich die urigen Weindörfer anschauen und in den familiären Weinbetrieben auch mal ein Gläschen Gewürztraminer oder Vernatsch probieren. Gerade im Herbst finden in den Orten viele Weinfeste statt, auf denen neben dem lokal hergestellten Weiß-, Rot- und Roséwein auch Spezialitäten wie Schlutzkrapfen angeboten werden. Gelegenheit, die Kalorien wieder zu verbrennen, bieten sich im südlichen Südtirol ja genügend ...

Beitrag: Bernd-Uwe Gutknecht