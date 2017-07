Gesund durch Radfahren Schwung für Körper, Geist und Seele

Der Kölner Sportmediziner Ingo Froböse hat die positiven Effekte des Radelns untersucht und festgestellt:

Wer pro Woche mindestens dreimal 45 bis 75 Minuten radelt, senkt seinen Blutdruck (bis zu 10 Prozent, wie Untersuchungen der Uni Erlangen im Rahmen der BR-Radltour ergeben haben).

Der Blutzucker wird normalisiert, die Gelenke geschont. Das erspart manchmal sogar die Einnahme von Medikamenten.

Außerdem stärkt regelmäßiges Radfahren das Immunsystem, macht den Körper also widerstandsfähiger. Zudem verringert es bei längeren Touren mit Berganstiegen auch das Gewicht und regt den Stoffwechsel an. Durch die verbesserte Immunabwehr sind sogar positive Effekte bei gewissen Krebsarten wahrscheinlich.

Insgesamt summieren sich all diese Effekte auf eine im Schnitt vier bis sechs Jahre längere Lebensdauer bei Radfahrern.

Fürs Training mit dem Rad wird eine Pulsfrequenz nach folgender Formel empfohlen:

180 minus Lebensalter minus 10

Gut für die Seele

Auch Geist und Seele tut das Strampeln gut. Ärzte setzen Radeln bei der Therapie von Depressionen ein. Der gleichmäßige Rhythmus wirkt meditativ, die nötige Konzentration auf die Technik und den Verkehr lenkt von seelischen Problemen ab. Radfahren hebt durch die erreichten Ziele die Stimmung, löst die Ausschüttung von Glückshormonen aus und verringert Stress.

Kreativ tätige Menschen, Manager und Politiker setzen auf den befreienden Effekt des Radfahrens. So fährt der Frontmann der Gruppe "Die Prinzen", Sänger Sebastian Krumbiegel, regelmäßig durch den Wald, um neue Ideen zu bekommen. Und Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann freut sich jedes Jahr auf die BR-Radltour (Start am 30.Juli in Gunzenhausen). Da setzt er sich in den Sattel und fährt den anstrengenden Anforderungen des Alltags einfach davon.

Beitrag: Lutz Bäucker