Besensport Quidditch Harry Potter lässt schön grüßen

Wer Harry Potter gesehen oder gelesen hat, erinnert sich sofort an diese Sportart in der Zauberwelt: Beim Quidditch fliegen Hexen und Zauberer auf ihren Besen umher und jagen den goldenen Schnatz. Praktiziert wird das inzwischen auch in unseren Gefilden.

Elf Jahre ist es mittlerweile her: Im Middlebury-College in Vermont kommen zwei amerikanische Studenten auf eine Idee, von der sicher schon viele Kinder und Jugendliche geträumt haben: Sie spielen Quidditch – und zwar im echten Leben. Seitdem hat die Sportart sich stetig weiterentwickelt und mittlerweile auch Einzug in Deutschland gehalten.

Ein Feld ist 22 mal 33 Meter groß, an den Enden sind jeweils drei Hula-Hoop-Reifen auf Stangen aufgestellt. Die jeweils sieben Spieler der beiden Mannschaften, die sich gegenüberstehen, haben Besen zwischen die Beine geklemmt. Keine echten Besen, sondern selbst präparierte, etwa einen Meter lange PVC-Rohre. Spielgeräte sind ein Volleyball, mit dem Tore – als Ringe – erzielt werden, sowie drei Dodgebälle, mit denen sich die Spieler gegenseitig abwerfen.

Chaser, Beater, Seeker und Keeper

Es gibt verschiedene Positionen: Ein Keeper versucht die Ringe zu beschützen und Tore zu verhindern. Drei Chaser werfen sich die Volleybälle hin und her zu und versuchen die Verteidiger zu umspielen und Tore zu erzielen. Das sollen zwei Beater verhindern, die Dodgebälle auf die gegnerischen Spieler pfeffern. Wird ein Spieler getroffen, muss er zu seinen eigenen Ringen zurücklaufen und darf erst dann weiterspielen. Außerdem gibt es pro Team einen Seeker, der den Schnatz fangen soll.

Der Schnatz kommt nach 18 Minuten aufs Spielfeld und ist – anders als in den Büchern – keine fliegende goldene Kugel, sondern ein extra trainierter Sportler. Ganz in gelb gekleidet versucht der Schnatz, den beiden Seekern zu entwischen. Diese versuchen einen Tennisball, der in einer Socke am Hosenbund des Schnatzes befestigt ist, herauszuziehen. Schafft dies einer von beiden, ist das Spiel beendet. Pro Tor gibt es 10 Punkte, der Schnatz gibt 30 Extra-Punkte. Wer mehr Punkte hat, gewinnt.

Mehr Knochensport als Zauberei

Bei Quidditch handelt es sich also um eine Mischung aus drei Sportarten: Handball, Völkerball und Rugby. Besonders letzteres macht es zu einer Vollkontaktsportart mit harten Tacklings. Verletzungen wie Nasenbeinbrüche oder Kreuzbandrisse können daher nicht ausgeschlossen werden. Das Besondere: Quidditch ist eine gemischte Sportart, das heißt Männer und Frauen spielen gemeinsam.

Die Härte schreckt die Leute keineswegs ab. Rund um den Globus spielen die Leute Quidditch. Es gibt sogar einen deutschen Quidditch-Bund und eine Weltmeisterschaft.

Beitrag: Maxi Osenstätter