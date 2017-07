Qigong auf dem Marienplatz Entspannen zwischen Baulärm und Touristen

Qigong - die Arbeit an der eigenen Lebensenergie und Lebenskraft. Qi – die Energie, Gong – die Arbeit. Durch meditative Atemübungen und fließende Bewegungen werden Körper und Geist harmonisiert. Alles andere wird ausgeblendet. Es gibt viele unterschiedliche Einzelübungen, die zeigen sollen, dass sich im Körper doch so einiges tut. Die Figuren sind teilweise nach Tieren benannt. So zum Beispiel die Figur des goldenen Hahns.

Entspannt und bewusst in den Arbeitstag starten – das ist das Ziel der bunt gemischten Gruppe. Im Moment treffen sich rund 20 Frauen und Männer auf dem Marienplatz. Das kostenlose Freizeitprogramm der Stadt München hat sie angezogen. Jeden Mittwoch um 8 Uhr und um 8 Uhr 30 geht es für je 25 Minuten auf die Suche nach innerer Ruhe und Entspannung. Mitten in der Innenstadt. Direkt vor dem Rathaus. Und das trotz des Betriebs außen herum. Bei der Mehrheit klappt´s trotzdem.

Noch bis Ende September läuft das kostenlose Fitnessprogramm der Stadt. Für die Teilnahme braucht es keine Anmeldung und auch keine Vorerfahrungen. Neben Qigong werden aber auch andere Veranstaltungen wie Zumba oder Yoga angeboten. Bei Regen entfallen die Treffen. Bei schönem Wetter wird weiter auf dem Marienplatz entspannt.

Beitrag: Franziska Niebert