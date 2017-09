Plogging Joggen mit Mülltüte

Nützliches mit Nützlichem verbinden – das tun derzeit immer mehr Schweden. Einerseits laufen sie – für ihre Gesundheit. Andererseits sammeln sie dabei herumliegenden Abfall ein – für die Umwelt. Den Trend, der seinen Ursprung in Stockholm hat, nennt sich "Plogging".

Der Begriff setzt sich aus dem schwedischen Wort "plocka" ("sammeln", "suchen", "aufheben") und Jogging zusammen. Mittlerweile gehen nicht nur die Stockholmer diesem neuen Trend nach, sondern Menschen im ganzen Land.

Das Aufheben macht Plogging so besonders. Sehen Plogger beim Laufen Müll, gehen sie in die Knie, heben ihn auf, stecken ihn in einen Beutel und laufen weiter. Das trainiert zusätzliche Muskelgruppen und soll insofern noch fitter machen.

Das einzige, was Plogger neben Laufschuhen brauchen, sind Mülltüten. Nutzen und Spaß – das verbindet Plogging. Der Trend aus Stockholm könnte bald auch Deutschland erreichen.

Beitrag: Carsten Schmiester