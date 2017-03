Performance Barre Trainieren an der Ballettstange

Ballett zu tanzen ist für manche ein Kindheitstraum, der aber womöglich nie in Erfüllung gegangen ist. Doch es ist nie zu spät, um an der Ballettstange zu üben, etwa bei einem Performance Barre-Kurs. Dieses spezielle Workout kommt aus den USA und ist dort ein beliebtes Fitnesstraining der Promis und Hollywood-Stars.

Sit ups, Vorwärtsbeugen und der "Hund" aus dem Yoga gehören bei Trainerin Hannah Teutscher in Nürnberg ebenso zum Performance Barre-Kurs wie Fingerübungen aus dem Flamenco. Doch die meiste Zeit des Ganzkörper-Fitnesstrainings verbringen die Teilnehmer an der Ballettstange. Wenn Hannah ein Plié oder Sousjeter vormacht, sieht es ganz leicht aus. Graziös wippt sie auf den Zehen, hebt das Bein und bewegt den Arm zur Seite. Doch wer diese Figuren exakt durchführen will, braucht viel Übung.

Die 38-Jährige ist bis in die letzte Faser ihres Körpers durchtrainiert. Schon im Alter von drei Jahren hat die gebürtige US-Amerikanerin mit Ballett begonnen und später professionell auf verschiedenen Bühnen der Welt getanzt, unter anderem am Nürnberger Staatstheater. In ihrem Fitnessstudio zeigt sie ihren Schülern, wie sie ihre Muskeln kräftigen und dehnen. "Die Flexibilität in den Gelenken ist ein Zeichen von Jugend. Und wenn wir unsere Muskeln, Sehnen und Bänder regelmäßig dehnen, können wir uns freier bewegen", sagt Hannah Teutscher. Außerdem, ergänzt sie lachend, sei das Training "gut für straffe Arme, Beine, Bauch und einen runden Po".

Geht auch ohne Spagat

Barre-Kurse sind Ballett für jedermann und jedefrau in jedem Alter, denn im Vordergrund steht die Fitness. Daniela und Susanne berichten, dass ihre Muskeln während der Übungen schon ein bisschen brennen. Doch so bringt das wöchentliche Training auch etwas für den Muskelaufbau, die Flexibilität und die Stabilität – sogar ein Ansatz von Bauchmuskeln wird sichtbar. Auch die 54-jährige Astrid ist begeistert: "Man braucht keine Vorerfahrung, um mitzumachen. Ich kann zwar keinen Spagat, aber das stört mich nicht und die anderen offensichtlich auch nicht."

Beitrag: Ullie Nikola