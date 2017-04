Fitness-Ostergewinnspiel Auf zum Seen-Biken nach Kärnten!

In der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See im Herzen Kärntens werden die unzähligen Sportmöglichkeiten zum Genuss. Die Region zwischen Bergen und Seen entlang des 366 Kilometer langen 5-Sterne-Drauradweges ermöglicht Radfahr-Genuss pur. Es gibt wenige Urlaubsregionen, die so viel Natur bieten – und noch mehr Möglichkeiten, diese auf zwei Rädern zu erkunden. Über ein dichtes Netz an Radwegen fährt man entlang idyllischer Bäche und Flüsse von einem See zum nächsten, Strandcafés laden zu einer Stärkung ein, und wer mag, kann sich bei einem Sprung ins bis zu 28 Grad warme Wasser erfrischen. Ein besonderer Service während der Touren ist der Radbus: Wer etwa einen längeren Abstecher nach Slowenien oder Italien plant, den bringt der Bus samt Rad kostenlos zurück.

Gewinnen Sie einen Kurztrip!

Das Fitnessmagazin hat zu Ostern mit Unterstützung der Region Villach Tourismus GmbH ein ganz besonderes Präsent parat: Lernen Sie bei einem Kurztrip diese Vorzeige-Radl-Region kennen, im Preis inbegriffen sind 2 Übernachtungen für 2 Personen inklusive Halbpension.

Beantworten Sie dazu die Gewinnspielfrage, geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und schon sind Sie in der Verlosung dabei. Tipp: Die richtige Antwort ist einem Beitrag aus der aktuellen Sendung versteckt.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 11. April 2017 um 12 Uhr. Viel Glück!

Die Preisfrage:

Welches Training ist laut Professor Martin Halle im Alter besonders wichtig? a) Ausdauer und Beweglichkeit

b) Koordination und Krafttraining

c) Schnelligkeit und Maximalkraft