Nordic Blading Fit im Langlauf - auch ganz ohne Schnee

Nur ein paar Wochen Super-Winterwetter, die Zeit fürs Langlaufen war wieder mal viel zu kurz. Doch auch ohne Schnee lässt sich gut skaten oder klassisch laufen – mit Skirollern oder Inlinern am Fuß und zwei Stöcken in der Hand. Nordic Blading nennt sich der Sport dann. Man kommt ebenso an die frische Luft und das Fahren auf Rollen ist ein ideales Ganzkörpertraining.