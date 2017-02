Mittwochs Tradition Nacht-Skitour zum Ochsenkopf

Skitourengeher lieben eigentlich das Aufsteigen an einem einsamen Berg und eine schöne Abfahrt im unberührten Pulverschnee. Doch in der letzten Zeit ist das Tourengehen entlang der Skipiste immer beliebter geworden, denn es ist für viele ein gutes Fitnesstraining und Vorbereitung für eine Tour abseits der Pisten. Im Fichtelgebirge hat sich ein Tourengeher-Treff etabliert, der regelmäßig hoch zum Ochsenkopf läuft.

In manchen Skigebieten sind Tourengeher entlang der Piste nicht gerne gesehen und auch ein großes Sicherheitsrisiko, wenn am Abend die Pistenraupen unterwegs sind. Die Tourengeher vom Ochsenkopf haben für ihre Unternehmung den Segen der Skiliftbetreiber. Bis 22 Uhr stehen die Pistenraupen still und die Skipiste gehört ihnen. Jeden Mittwochabend laufen sie von Bischofsgrün hoch zum Gipfel des Ochsenkopfes, kehren am Skitouren-Stammtisch im Bergrestaurant Asenturm ein und fahren danach mit Stirnlampen im Dunklen ab.

Der Aufstieg entlang der Nordpiste hat knapp 400 Höhenmeter, so dass man bei mäßigem Tempo eine knappe Stunde braucht. Manche fahren vom Gipfel des zweithöchsten Berges im Fichtelgebirge ab, um dann ein zweites Mal hochzulaufen, oder sie wählen die Südabfahrt mit rund 250 Höhenmetern. Manch Ambitionierter bezwingt beide Hänge sogar zweimal und kommt so an einem Abend auf insgesamt 1.200 Höhenmeter.

Geheimnisvolle Atmosphäre

Die Atmosphäre bei einer Nachtskitour ist etwas Besonderes, wenn der Mond die Piste beleuchtet und die Tourengeher mit Stirnlampen aufsteigen. Der Wald hebt sich dunkel vom Schnee ab und verbreitet eine angenehme Stille. Auch wenn an manchem Mittwoch bis zu 300 Tourengeher hinaufgestiegen sind, ist der Berg nicht überlaufen. Die Idee zu diesem Skitouren-Stammtisch hatte Rainer Rahn vom DAV vor fünf Jahren zusammen mit Martin Reichenberger vom Bergrestaurant Asenturm. Denn was in den Alpen und am Arber möglich ist, das sollte auch am Ochsenkopf im Fichtelgebirge möglich sein.

"Es ist die Faszination, einfach der Kick, dass man am Abend mit Stirnlampen aufsteigt, einkehrt und dann die Piste runterschwingt." Rainer Rahn, DAV

Bitte in der Spur bleiben

Man kann mit den Tourenski auch abseits der Piste durch den Wald laufen. In der Nacht wirken die Felsen und der Wald noch geheimnisvoller. Förster Werner Schmidt, selbst passionierter Skitourengeher, sieht das man mit gemischten Gefühlen:

"Wir wollen im Staatswald auch die Wünsche der Tourengeher erfüllen, aber ein bisschen mehr Vernunft wäre besser. Manchmal sieht man, dass fünf Leute 100 Meter entfernt quer durch den Wald laufen, und das ist sicher für alle Wildarten nicht optimal. Aber wenn man im Wald auf der bereits ausgetretenen Spur bleibt, dann ist das in Ordnung, weil sich das Wild daran gewöhnt." Förster Werner Schmidt

Tanzende Lichter auf der Abfahrt

Das Bergrestaurant am Gipfel des Ochsenkopfes hat für den Tourengeher-Stammtisch mittwochs extra bis 22 Uhr geöffnet und Martin Reichenberger kocht für die Sportler alles von Currywurst bis Käsespätzle. "Es ist eine Kultveranstaltung geworden, die über Oberfranken hinaus bekannt ist", sagt er stolz. Und nach der Einkehr folgt die schwungvolle Abfahrt ins Tal, bei der die Lichter der Stirnlampen durch die Nacht tanzen und die Tourengeher beschwingt im Tal ankommen.

Eine Übersicht, wo man Nachtskitouren offiziell unternehmen darf, gibt es unter

www.nachtskitouren.de

Stimmen von Nachtskitourengehern am Ochsenkopf "Wenn man im Dunklen von der Arbeit heim kommt, ist das eine gute Möglichkeit, dass man noch mal raus kommt an die Luft und sich ein bisschen draußen bewegt."



"Das Aufsteigen ist eine schöne Beschäftigung mit Freunden und man trifft oben am Stammtisch einen Haufen netter Leute."



"Ich bezeichne Skitourengehen es als Entschleunigung, weil ich langsam bergauf steige. Natürlich kann man auch rennen, aber in jedem Fall ist es ein ideales Grundlagen-Konditionstraining."

Beitrag: Ullie Nikola