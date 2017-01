Afterwork mal anders Auspow(d)ern mit dem Nachtskitourenbus

Nach der Arbeit rein in die Skisachen, raus in die Berge und hoch auf den Berg: Immer mehr Menschen gehen auch abends nach Feierabend noch auf Skitour. Ab München gibt es einmal pro Woche jetzt sogar einen Nachtskitourenbus. Tolles Feierabendprogramm oder die Eventisierung des Tourengehens?

Einfacher wäre es, sein Feierabendbier in der nächsten Bar zu trinken, aber die rund 20 Personen, die am Donnerstagabend zum ZOB an der Hackerbrücke gekommen sind, wollen erst noch eine Skitour machen und das Bier nach der Abfahrt in der Berghütte trinken.

Alles organisiert für 15 Euro

Von Anfang Januar bis Mitte März organisiert eine Agentur den Afterwork-Skitourenbus. Er bringt Tourengeher für 15 Euro zur nächtlichen Skitour zum Hirschberg nach Kreuth am Tegernsee. Los geht‘s um 18 Uhr, zurück um kurz nach 22 Uhr. Vor Ort kann man sich Ausrüstung ausleihen und bei Bedarf in der Skischule auch einen Skiführer buchen.

Bei den Teilnehmern kommt das gut an: Die Überwindung, abends noch eine Skitour zu machen, sei viel geringer, wenn man nicht selbst noch Auto fahren muss, finden viele.

Kritik von Naturschützern

Bereits vor dem Start der Aktion gab es in Kreuth viel Wirbel um die organisierte Nachtskitour. Naturschützer befürchten, dass es durch die vielen Tourengeher, die nun durch die Aktion abends mit dem Bus aus München angekarrt würden, zu einem empfindlichen Eingriff in den Lebensraum der Tiere am Hirschberg komme. Wenn die Tourengeher sich dann abseits der Piste bewegten, störten sie Birkhühner, Gämsen und Rehe, die im Winter besonders empfindlich sind.

Nachts nicht bis zum Gipfel

Skilehrer und Tour-Begleiter Albert Meier versteht das Problem, sieht aber kein Grund zur Panikmache: "Wir machen die Tourengeher darauf aufmerksam, dass man nachts nicht bis zum Gipfel marschieren darf, sondern, dass man spätestens bei den Rauheckalmen nach 700 Höhenmetern umdrehen muss." Außerdem handele es sich nur um einen Tag in der Woche, und statt vielleicht 30 oder 40 Autos aus München komme nur ein Bus.

Ob sich das Angebot durchsetzt, bleibt abzuwarten, denn im Gegensatz zu anderen Tourengebieten wie am Taubenstein oder am Sudelfeld gibt es oben am Berg keine Hütte. Zum Einkehren muss man am Hirschberg erst ins Stüberl runterfahren.

Den Kopf freibekommen und sich auspowern

Die Münchner Nachttourengeher, die mit dem Bus gekommen sind, sitzen nach der Abfahrt zufrieden im Wirtshaus. Die Afterwork-Skitour sei zwar eng getaktet, aber es tue gut, sich in der frischen Luft auszupowern und den Kopf frei zu bekommen.

Beitrag: Julia Mumelter

Der Hirschberg