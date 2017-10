Muskelkater Notwendiges Übel oder lieber vermeiden?

Kürzlich war in den Zeitungen über Schlagerstar Helene Fischer zu lesen: "So hart trainiert sie für die Tour: Jeden Tag Mega-Muskelkater!" Als Hobby-Sportler fragt man sich, ob das gesund ist. Sollte man die Schmerzen nicht lieber vermeiden? Oder ist der Muskelkater ein notwendiges Mittel zum Muskelaufbau?

Wie entsteht Muskelkater?

Wer Sport treibt, lernt ihn früher oder später kennen – den Muskelkater. So brennen die Beine nach einer intensiven Laufeinheit oder die Arme nach einem ambitionierten Krafttraining. Auch Bremsbewegungen beim Tennis oder Squash können einen Muskelkater verursachen.

"Also ein schönes Beispiel ist auch das Bergabgehen auf einer Wandertour. Da muss man sein ganzes Gewicht abbremsen. Die Beinmuskulatur hat dabei eine komplexe Aufgabe, weil sie kontrahieren, aber auch nachlassen muss. Das ist ein hoher koordinativer Anspruch." Physiotherapeut Simon Lindner, Rehazentrum Valznerweiher in Nürnberg

Muskelkater kann aber auch durch explosive oder ungewohnte Bewegungen entstehen sowie durch Überlastung. "Den gängigen Annahmen zufolge wird Muskelkater durch Kleinstverletzungen und die damit verbundene Entzündungsreaktion verursacht. Das erklärt auch, warum er oft zeitverzögert auftritt", erklärt Physiotherapeut Simon Lindner vom Rehazentrum Valznerweiher in Nürnberg.

Kann man Muskelkater vorbeugen?

Die Meinungen über das Aufwärmen und Dehnen vor oder nach einer Trainingseinheit gehen weit auseinander. Hilft Dehnen denn gegen Muskelkater? Klare Antwort: Nein!

"Früher hat man empfohlen, bei Muskelkater zu dehnen. Aber von der Meinung ist man Gott sein Dank weit abgekommen. Denn wenn man die Kleinstverletzungen im Muskel dehnt, dann zieht man sie auseinander – und das ist wenig sinnvoll." Physiotherapeut Simon Lindner, Rehazentrum Valznerweiher in Nürnberg

Pausieren oder Weitertrainieren?

Heutzutage ist man auch völlig davon abgerückt, dass man bei Muskelkater gleich am nächsten Tag nochmal das gleiche Pensum trainieren sollte. Besser langsam tun, aber nicht die Füße komplett hochlegen: "Das Sinnvollste ist tatsächlich in Bewegung zu bleiben. Ein Training im niederschwelligen Bereich in einer zyklischen Form", empfiehlt Physiotherapeut Simon Lindner. "Beispielsweise auf einem Fahrradergometer mit einer 60 prozentigen Leistung, weil dadurch der Stoffwechsel angekurbelt wird, ebenso die Durchblutung und der Flüssigkeitsaustausch. Dadurch kann der Körper auch besser mit Verletzungen umgehen."

Was hilft bei Muskelkater?

Muskel-Kater oder Muskel-Miezekätzchen? Wenn man den Schmerz auf einer Skala von eins bis zehn bewertet, dann sollte man bei einem Wert über sechs nicht weiter trainieren. Liegt er bei zwei oder drei, dann ist ein leichtes Training gut und vertreibt den Kater schneller. Auch Wärme hilft: Am heilsamsten ist ein Bad in warmem Wasser, weil die Tiefenwirkung dann am besten ist.

Soll man Muskelkater vermeiden? Oder hat der Muskelkater auch einen positiven Effekt?

Ein moderater Muskelkater hat auch positive Effekte: Also eher ein Muskel-Miezekätzchen macht zumindest psychologisch ein gutes Gefühl, dass man etwas für seinen Körper getan hat. Aber auch für den Körper ist er nicht nur schlecht:

"Für ein Muskelwachstum oder einen Kraftzuwachs ist es notwendig, dass man mehr als das Gewohnte tut. Jemand, der regelmäßig trainiert, ein Sportler zum Beispiel, der wird wenig oder selten Muskelkater entwickeln, weil sein Körper daran angepasst ist. Jemand, der nur auf der Couch sitzt und sich dann bewegt, wird relativ schnell merken, dass er sich bewegt hat und eher einen Muskelkater entwickelt." Physiotherapeut Simon Lindner, Rehazentrum Valznerweiher in Nürnberg

Aber man sollte es auf keinen Fall übertreiben und Trainingsumfänge langsam steigern. Man muss seinem Körper auch die Chance zum Anpassen, Regenerieren und Reparieren geben, sonst wird die Muskulatur anfällig für Verletzungen.