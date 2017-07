Mountainbike Üben, üben, üben

Radfahren kann jedes Kind, sagt man. Und Radfahren verlernt man nicht, heißt es auch. Ganz so einfach ist es leider nicht, gerade wenn es mit dem Bike in die Berge geht. Mountainbiking wird immer beliebter, gerade in Bayern. Wer noch nie auf einem MTB saß und eine alpine Tour plant, sollte sich vorher evtl. bei einem Technik-Kurs von Profis Tipps und Tricks verraten lassen. An vielen Urlaubsorten bieten Fahrrad-Geschäfte oder auch Tourismusämter solche Fahrsicherheits-Kurse an.