Aktiv im Fichtelgebirge Der Ochsenkopf als Biker-Berg

Im Winter pilgern Skifahrer aus ganz Franken zum Ochsenkopf im Fichtelgebirge, im Sommer Mountainbiker aus ganz Deutschland – in dicke Schutzkleidung eingepackte Downhill-Racer ebenso wie Genussradler in Jeans.

Auf den Gipfel des Ochsenkopfs in 1.024 Meter Höhe schweben Biker und Bikes von der Talstation Süd mit der Seilbahn. Dann stehen ihnen viele Möglichkeiten offen, den Berg hinunterzureiten. Eine extreme Downhill-Strecke führt direkt rechts neben der Seilbahn in den Wald, "das ist im oberen Drittel sehr schwierig", sagt Andreas Munder, Tourismuschef des Fichtelgebirges. Wer es ein bisschen ruhiger mag, nimmt die Linksumfahrung neben der Seilbahn beziehungsweise an der Skipiste entlang und steigt weiter unten in die klassische Strecke ein.

Der Ochsenkopf genießt in der MTB-Szene einen exzellenten Ruf: "Für mich das beste Gebiet, das es in Deutschland gibt. Hier gibt es so viel, ich könnte jeden Tag noch mehr lernen, finde immer wieder neue Trails", freut sich eine Bikerin. Ein anderer ergänzt: "Es ist gut, dass man verschiedene Möglichkeiten hat auch natürliche Trails zu fahren, also nicht angelegte Trails."

Die Auswirkungen des Tourismus auf die Natur am Ochsenkopf behält der Bund Naturschutz im Auge. Allerdings drückt Peter Ille von der Kreisgruppe Bayreuth immer mal wieder ein Auge zu. Denn der benachbarte 1.051 Meter hohe Schneeberg bleibt zum Ausgleich vom Tourismus weitestgehend verschont.

Kurse, Touren und Verleih für 300 Kilometer ausgeschilderte Strecken

Ein Zentrum der Fahrradtouristen am Ochsenkopf ist das Bullheadhouse von Peter Hanke an der Talstation Süd. Hanke bietet Kurse und Touren an und verleiht Fahrräder für alle Bedürfnisse. Immer mehr seiner Kunden verlangen E-Mountainbikes – nicht zuletzt, um sich damit einen größeren Radius zu erschließen.

300 Kilometer Mountainbikestrecken sind im näheren Umkreis des Berges ausgeschildert. Dazu kommen sanfte, flache Wege für die Radler, die es eher entspannt mögen – Genussradwege auf ehemaligen Bahnstrecken wie der Naabtalradweg oder der Brückenradweg.

Beitrag: Anja Bischof