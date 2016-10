Nürnberger Land Mountainbike-Touren mit Geschichte

Die Hersbrucker Schweiz im Nürnberger Land ist ein Eldorado für Mountainbiker. Außerdem gibt es dort viele historisch bedeutsame Orte. Beides haben Schüler vom Paul-Pfinzing-Gymnasium in Hersbruck miteinander verbunden und den Mountainbike-Führer "Trails into the Past" ausgearbeitet.

Geschichtsstunden, bei denen man nebenbei noch fit wird: Simon Schulz und Moritz Domaischel finden diese Art von Unterricht klasse, auch wenn es mal schweißtreibend wird. Die Schüler im P-Seminar haben Landkarten und Geschichtsbücher gewälzt, Strecken ausgetüftelt und dann in der Gruppe getestet. Das Ergebnis: Sieben mittelschwere Mountainbike-Touren zu geschichtlichen Orten wie beispielsweise die Houbirg, eine der größten frühkeltischen Festungsanlagen im süddeutschen Raum aus der Zeit um 800 vor Christus. "Die Fläche in der Mitte entspricht der Nürnberger Altstadt. Hier oben haben Tausende von Leuten gelebt und das ist eindrucksvoll anzuschauen", sagt Geschichtslehrer Ralph Schmidt. Der hohe Ringwall liegt inmitten eines schönen Buchenwalds mit idealen Bedingungen fürs Mountainbiken: im Sommer schön schattig, im Herbst bunt gefärbt, kaum was los und abwechslungsreiche Strecken. Das gilt eigentlich für die ganze Region.

"Die Frankenalb und Hersbrucker Alb sind perfekt fürs Mountainbiken und wir haben alles: von Schotterwegen über technisch anspruchsvolle Strecken bis zu verblockten Wurzeltrails in allen Schwierigkeitsgraden. Auch in unserem Mountainbike-Führer gibt es eine Bandbreite, wobei wir keine ganz krassen Touren gemacht haben. Sie sollten für jeden fahrbar sein." (Geschichtslehrer Ralph Schmidt)

Die Touren beschreiben eine Reise durch alle Epochen. Der Hohle Fels beispielsweise ist eine Höhle, in der schon Jäger in der Steinzeit Schutz suchten. Heute ist es ein tolles Kletterrevier mit einem fantastischen Ausblick auf den Happurger Stausee. Es gibt auch eine mittelalterliche Tour ins Sittenbachtal zur Burg Hohenstein oder ins schöne Birgland zur Burgruine Lichtenegg. Die "Tour zum größten Stadion der Welt" führt zu einem größenwahnsinnigen Bauprojekt der Nazis in der Nähe des Dorfes Achtel und eine andere zu den Doggerstollen. Dort mussten Häftlinge des Konzentrationslagers Hersbruck unter schlimmsten Bedingungen schuften. Tief im Berg sollten hier riesige Fabrikhallen für den Bau von Motoren entstehen. "Das muss man mal gesehen haben", sagt Simon Schulz, "da kann man nur von Glück sprechen, dass dort nicht weitergebaut wurde und alles ein Ende gefunden hat."

Die Schüler haben in dem P-Seminar viel gelernt und sind stolz auf den Mountainbiker-Führer, den es für die Region in der Form bislang nicht gegeben hat. Der Erlös fließt in die Fahrradwerkstatt der Schule. Ein nächstes Unterrichtsprojekt könnte sein, die Touren auch mit GPS-Daten fürs Navi anzubieten.

Der Mountainbike-Führer ist für 5 Euro erhältlich bei Zweirad Teuchert, Hersbruck, Tel. 09151 / 824870, www.teuchert.de

Buchhandlung Lösch, Hersbruck, Tel. 09151 / 1666, www.les-art.de

Nürnberger Land Tourismus, Lauf, Tel. 09123 / 950 6062

Beitrag: Ullie Nikola