Mein Skitipp Seefeld - nicht nur was für Profis

Seefeld in Tirol hat eine lange Wintersport-Tradition. 1964 und 1976 fanden dort Olympische Winterspiele statt. Die Kombinierer treffen sich dort aktuell zum "Nordic Triple“. Aber der Wintersportort ist nicht nur was für Profis.

Wer genug Power und ausreichend Ambitionen mitbringt, kann sich auf 270 Kilometer präparierter Loipen austoben. Vom gemütlichen Anfängerkurs rund um das Seefelder Seekircherl, über die skandinavisch anmutende Höhenloipe auf der Wildmoosalm bis zur "schwarzen“ Loipe , die schon für die bevorstehende WM im Februar 2019 angelegt worden ist, ist alles möglich.

Viele Kilometer kann man auf den Spuren der Weltcup-Helden Eric Frenzel, Johannes Rydzeck und Fabian Riessle dahingleiten, entspannt-meditativ oder ambitioniert-schweißtreibend. Es gibt überall urige Hütten für den nötigen Einkehrschwung.

Kurze Wege, ohne Auto

Das große Plus des Seefelder Loipennetzes: Fast alle Loipen starten direkt am Ortsrand des niveauvoll-sportiven Wintersportmekkas, das in 1.200 Metern Höhe hoch über dem Inntal liegt. Panoramaloipen gibt’s auch! Die Wege von den Hotels und Ferienwohnungen zum Einstieg in die Loipen sind kurz, das Auto kann stehen bleiben. Fünf Euro kostet der Loipenpaß- die Präparation ist wirklich weltmeisterlich.

Wer genug Kraft in Lungen und Beinen hat, kann weit nach Norden ins Leutascher Hochtal laufen oder bis zur Grenze bei Scharnitz. Direkt am Ziel des Loipennetzes ein weiteres Plus: das sehr schöne Hallen- und Winter-Freibad. Dort im dampfenden Pool inmitten riesiger Schneeberge zu hocken, das ist die ideale Entspannung nach dem Winterworkout.

Alpin Ski und Unterhaltung

Auch alpin hat Seefeld ein bemerkenswertes Angebot. Im Skigebiet "Rosshütte“ findet jeder die Piste, die seinem Können entspricht. Und das Unterhaltungsprogramm am Abend lockt sogar die Leute aus dem nur 25 Kilometer entfernten Innsbruck an. Das Winterkonzert von Andreas Gabalier am 4. März ist aber schon ausverkauft.

Weitere Informationen unter www.seefeld.com

Beitrag: Lutz Bäucker