Matkot in Israel Klopfen am Strand

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Kaum etwas klingt in Israel so nach Sommer wie Matkot: Ein Ballspiel am Strand, bei dem die Spieler - ähnlich wie beim Beach-Tennis - mit kleinen Holzschlägern möglichst ohne Unterbrechung Squashbälle mit lautem Klacken hin -und herspielen Nicht alle Strandbesucher sind davon angetan.