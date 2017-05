Hellwach mit LED-Lichtbrille Lichtdusche für deutsche Ski-Asse

2018 finden die Olympischen Winterspiele in Südkorea statt – das bedeutet für die deutschen Teilnehmer: langer Flug, Zeitumstellung, Jetlag. Die Skifahrer könnten sich damit diesmal leichter tun. Sie haben seit kurzem eine Lichtbrille im Einsatz, die ihnen den Zeitzonen-Wechsel erleichtert und womöglich sogar ein kleiner Wettkampfvorteil sein kann.

Licht, so dachten die Menschen lange Zeit, ist eigentlich nur wichtig, damit wir gut sehen. Das war ein Irrtum. Licht hat auch Wachmach-Funktion, zeigt die Forschung von Andreas Wojtysiak, Biologe beim Leuchtenhersteller Osram, der versucht, dies für den Spitzensport zu nutzen.

Für die Schnell-Wach-Funktion sorgen 20 Leuchtdioden in Weiß und Rot in der Innenseite

Und so spielt das Licht neuerdings eine prominente Rolle bei den Skiassen im DSV. Es gibt große Strahler, die ganze Zimmer mitten in der Nacht taghell machen können. Das spektakulärste Objekt aber ist eine dunkle Brille, die auf den ersten Blick wie eine relativ große und auch nicht allzu sportliche Sonnenbrille aussieht. An der Innenseite aber sind 20 Leuchtdioden angebracht. 15 Minuten lang aufgesetzt, bekommen die Sportler quasi eine Lichtdusche. Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz aus dem Allgäu hat schon mehrmals damit geduscht – mit positiven Effekten. Nicht nur bei der Zeitumstellung kann die Lichtbrille helfen, sondern auch bei Nachtslaloms.

Die Lichtbrille ist dem Hersteller zufolge auch für andere Leistungssportler interessant, nur für Hobbyathleten ist sie eher nichts. Sie ist eine Spezialentwicklung für den Spitzensport, im Laden wird sie voraussichtlich nicht zu kaufen sein.

Beitrag: Hans Häuser