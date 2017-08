Haßberge-Maintal-Steigerwald Neues Laufstreckennetz in Unterfranken

Der feine Schotter auf dem Waldweg knirscht unter den Laufschuhen. Wir sind an Schloss Gleisenau bei Ebelsbach gestartet und haben uns eine knapp neun Kilometer lange Runde vorgenommen. Steil geht’s die letzten Meter hinauf zum Hünenhügel. Ganz oben am sogenannten Heiligländerblick müssen wir erstmal verschnaufen. Hier bleiben wir stehen, um den weiten Blick zu genießen.

"Laufparadies Haßberge, Maintal und Steigerwald" – so nennt sich das Projekt mit 68 neu ausgewiesenen Laufstrecken auf insgesamt 845 Kilometern, das Laufenthusiasten realisiert haben. Die gut markierten Wege sind zwischen vier und 29 Kilometer lang. Dabei soll vor allem der Laufgenuss im Vordergrund stehen. Die Menschen in der Region sollen in Laufschuhen Ecken des Gebiets mit vielen Burgen und Schlössern kennenlernen, in denen sie womöglich noch nie gewesen sind.

Die Initiatoren hoffen auf diese Weise auch Touristen anzulocken, die sonst an Steigerwald und Haßbergen vorbeifahren würden. Entlang der ausgewiesenen Routen sollen sie entspannt oder auch ambitioniert die Landschaft und die Menschen kennenlernen können. Bei den Routen wurde darauf geachtet, dass es immer schöne Aussichtspunkte gibt, an denen man auch einfach mal stehenbleiben kann.

Beitrag: Norbert Steiche