Läuferin Sonja von Opel Täglich eine Meile gegen den Krebs

Wer eine Krebsdiagnose erhält, verliert oft sprichwörtlich den Boden unter den Füßen. Alles, was bislang relevant war, verliert an Bedeutung. Der Gedanke "Was wird aus mir?" verdrängt alles andere. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung halten einen in Atem und verschlingen zusätzlich Energie. Dass Bewegung, vor allem Laufen, Krebspatienten bei ihrer Genesung unterstützen kann, ist erwiesen. Laufcoach Sonja von Opel, im Fitnessmagazin oft als Laufexpertin gefragt, hat es nun am eigenen Leib erlebt, als bei ihr im Frühsommer ein Chorionkarzinom festgestellt wurde.

Alles fing damit an, dass die Läuferin am 9. Juni diesen Jahres bei den 100 Kilometern von Biel bei Kilometer 38 aussteigen musste, weil ihr Körper streikte und seltsame Signale sendete. Kurz zuvor war die 41-Jährige noch Dritte beim Rennsteig-Lauf geworden. Bei den anschließenden ärztlichen Untersuchungen kam heraus, dass sie trotz Verhütung mit einer Hormonspirale schwanger war und erschreckend hohe Beta hCG Werte (über 144.000) aufwies. Die Diagnose lautete: Blasenmole, was eine fehlangelegte Schwangerschaft und Tumorerkrankung bedeutet. Wenige Tage später wurde sie operiert. Die Gewebeuntersuchung bestätigte, dass es sich um ein Chorionkarzinom handelt. Eine Chemotherapie schloss sich an die OP an.

"An den Tagen nach der OP, als ich nicht laufen konnte, ging es mir psychisch sehr schlecht, und dann verkriecht man sich auf dem Sofa. Da habe ich mir vorgenommen jeden Tag zu laufen, bis die Ärzte mir sagen ,Sie sind wieder gesund‘." Sonja von Opel

"Streak to Health" – so nennt Sonja von Opel ihr Vorhaben nach dem Vorbild der Streaker, also Menschen, die täglich ohne Pause mindestens eine Meile laufen. Jeden Tag will auch sie mindestens eine Meile, umgerechnet 1,6 Kilometer laufen. Um raus an die frische Luft zu kommen, um sich sowohl psychisch als physisch aufzubauen. Mal joggt sie, mal geht sie, mal läuft sie – je nach Verfassung.

"Körperlich hat es mich davor bewahrt, ganz tief abzusacken, weil, so eine Chemotherapie zwingt einen in die Knie. Es ist ja so, dass die sich schnell teilenden Zellen besiegt werden sollen, man wird müde, das Immunsystem wird schwach, man fühlt sich elend. Man fühlt sich nicht fitter, wenn man läuft, aber man hält den Absturz in den Keller auf." Sonja von Opel

Wieder fit für den New York Marathon

Drei Monate nach der Diagnose beginnt Sonja von Opel wieder mit ihrem systematischen Training. Ihre Laborwerte sind in Ordnung, die Ärzte haben ihr Okay gegeben. In der Zwischenzeit hat sie ihre Fitness so weit gefestigt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann am 5. November den New York Marathon laufen will.

"Der New York Marathon war schon immer ein Lebenstraum von mir, der Lauf wird eine Zäsur für mich, das Ende des schwierigen Jahres. Ich möchte da gar nicht schnell laufen, sondern nur durchlaufen, gesund sein und genießen." Sonja von Opel

Link-Tipps für Patienten, die trotz einer Krebserkrankung Sport treiben möchten www.outdooragainstcancer.de

www.krebsinformationsdienst.de

www.sport.mri.tum.de

www.opelrunningteam.com



In der Nachsorge gibt es auch spezielle Krebssportgruppen und extra geschulte Sportlehrer. Solche Kurse werden auch von der Krankenkasse bezahlt. Die Bayerische Krebsgesellschaft bietet zum Beispiel in München, Augsburg, Bayreuth und Schweinfurt eigene Reha-Sportangebote für Krebspatienten an.

Beitrag: Frauke Gerbig