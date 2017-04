Läufer-Knigge Seid nett zueinander

Hunde an die Leine Hunde sind ein Reizthema. Wann immer im Wald, auf dem Feld oder am Ufer ein freilaufender Hund auf einen zugesprintet kommt und das Herrchen weit, weit weg ist, beginnt der Puls zu rasen. Nicht, weil man außer Atem ist, sondern weil das Gehirn "Gefahr!" signalisiert und den Körper mit Adrenalin flutet. Fazit: Hunde gehören auf Wegen, wo Läufer unterwegs sind, entweder an die Leine oder müssen bei Fuß gehen, wenn ein Läufer naht.