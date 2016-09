Laufen Vom Ausdauersport zum Lifestyle-Event

Wie ist aus dem eigentlich etwas drögen Ausdauersport ein hippes Lifestyle-Event geworden?

1960er Jahre

Lauftreffs und Laufveranstaltungen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Gelaufen wurde in den Leichtathletikabteilungen der Sportvereine. Der typische Läufer war männlich und jung und hörte mit dem Sport auf, wenn er mit seiner Ausbildung begann. Nur die Profis liefen weiter. Laufen als Gesundheitssport für Jedermann existierte nicht. Wettkämpfe fanden entweder in Stadien statt oder bei großen nationalen und internationalen Leichtathletikveranstaltungen.

1970er Jahre

Als Leichtathlet kam man in den 70er Jahren zum Marathon, wie Martin Grüning.

Das Sportverhalten beginnt sich drastisch zu ändern. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen gehen die Menschen zunehmend lockerer und bewusster mit ihrem Körper um. In Kalifornien machen in Venice Beach die ersten Gyms am Strand auf, Surfer zeigen ihre braun gebrannten und muskulösen Körper. Der Feminismus erkämpft für Frauen mehr Rechte und Freiheiten. Es gibt immer mehr Laufveranstaltungen in den Städten, an denen immer mehr Menschen teilnehmen. Auch die nationalen Gesundheitsbehörden und Krankenkassen erkennen, dass gesunde und fitte Frauen und Männer weniger Kosten verursachen. Das Motto lautet: Bewegt Euch!

1980er Jahre bis 2000

Laufen wird zum Freizeitsport. Immer mehr Menschen, Frauen und Männer, Jung und Alt, mehr oder weniger ambitioniert, fangen an zu laufen. Auch die Sportindustrie versorgt die wachsende Laufgemeinde mit neu entwickeltem Equipment. Plötzlich gibt es unterschiedliche Laufschuhe. Volksläufe finden überall im Land statt. Die Zahl der Läuferinnen nimmt zu. In Laufmagazinen wie "Runners World", finden die Leser ausgeklügelte Trainingsprogramme. Lauftreffs entstehen außerhalb der Vereine.

2000 bis heute

Inzwischen hat sich der Sport verändert - auch für Martin Grüning. Heute ist er Läufer und Chefredakteur der Zeitschrift Runners World.

Das Laufen boomt. Soziologen sprechen von einer zunehmenden Sportifizierung der Gesellschaft: Der Körper wird immer mehr zur Visitenkarte des Menschen. Wer fit und durchtrainiert ist, gilt als diszipliniert und leistungsstark. Viele Frauen und Männer nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil. Um die gewünschten Ziele zu erreichen, unterwerfen sich ambitionierte Läufer strukturierten Trainingsplänen. Auch die Digitalisierung hält Einzug in den Sport und verändert noch einmal das Gesamtbild: Training, Strecken und Zeiten werden in den sozialen Netzwerken geteilt, verglichen und bewertet. Bilder von erschöpften aber stolzen Athleten geben Auskunft über deren Willenskraft und Disziplin. Aus Läufern werden Helden, die sich durch die Marathons kämpfen, aus Wettkämpfen Abenteuer, die gemeistert werden müssen. Vor allem junge Menschen verabreden sich über Soziale Netzwerke zum gemeinsame Training und Erleben.

Warum laufen so boomt

Der München Marathon ist eine feste Größe im Laufkalender.

Laufen ist simpel und macht Spaß. Man kann es zu jeder Zeit, an jedem Ort, bei jedem Wetter, alleine oder in einer Gruppe. Man kann frei entscheiden, ob man schnell, langsam, langte oder kurz trainieren will. Wer regelmäßig läuft, erfährt sehr schnell und unmittelbar die Vorteile: Wachsende Fitness und Kondition, Stärkung des Immunsystems, mentale Entspannung. Beim Laufen kommen viele Menschen zu sich, was in einer immer komplexer werdenden Welt einfach gut tut und nötig ist.

