LAUF10! Gesundheitscheck für die Teilnehmer

Lauf10! geht in die 10. Runde. Die Teilnehmer und die Vorläufer der Abendschau freuen sich schon aufs Training. Doch bevor es losgeht, ging’s zum Gesundheitscheck bei Professor Martin Halle und seinen Kollegen von der TU München.

Die vier Vorläufer, Pfarrer Nowak, Sibylle, Renate und Konrad, wurden von Professor Martin Halle und seinem Team am Zentrum für Prävention und Sportmedizin an der TU München gründlich untersucht. Da wurde Blut abgenommen, ein EKG gemacht und der Blutdruck gemessen. Bei der Leistungsdiagnostik kamen die Teilnehmer sogar richtig ins Schwitzen.

Bevor es aufs Laufband ging, wurden Kabel am Körper befestigt. Damit wurde während der Belastung ein EKG aufgezeichnet. Die Geschwindigkeit des Laufbands wurde nach und nach gesteigert, zwischendurch wurde den Probanden am Ohr Blut abgenommen. Damit kann der Arzt Otto Zelger den Laktatwert im Blut messen.

Laktat ist das Salz der Milchsäure. Es entsteht – kurz gesagt - wenn der Körper stark belastet wird.

"Je später der Anstieg des Laktats, umso besser. Wir wollen ja bei Lauf10! im aeroeben Bereich bleiben, da müssen wir die Grenze kennen. Das ist die individuelle Schwelle, da kann man erkennen, wie gut die Grundlagenausdauer ist. Nach 10 Wochen sollte das besser sein, dann hat man die Schwelle verschoben und der Laktatanstieg kommt erst später." Arzt Otto Zelger









Vorheriges Bild Nächstes Bild Noch kann Sibylle Hunger ganz locker lächeln und laufen. Doch bei der Leistungsdiagnostik wird das Laufband nach und nach schneller. So wird ihre Belastbargkeit und der Laktatwert im Blut bestimmt.

Mit diesen Werten ermittelt Professor Martin Halle dann den individuellen Trainingspuls für Pfarrer Nowak, Renate, Sibylle und Konrad.

"Es kommt drauf an, dass man im richtigen Pulsbereich trainiert. Ein zu niedriger Puls bringt wenig Effekt, ein zu hoher ebenfalls nicht. Deshalb gilt für alle: Die ersten 4 Wochen sind entscheidend, nicht zu hoch einsteigen, nicht zu viel machen.“" Professor Martin Halle

Langsam angehen - das gilt auch für mich. Denn mein rechtes Knie macht beim Laufen Probleme. Deshalb lasse ich es von Professor Peter Müller an der Orthopädischen Klinik der LMU untersuchen. Ich muss auf und abgehen, auf einem Bein stehen, mich breitbeinig hinstellen. Dann stellt Professor Peter Müller fest, dass ich einen leichten Knickfuß habe, das Fußgewölbe ist etwas abgeflacht. Dann darf ich mich noch auf die Liege legen und der Orthopäde verschiebt die Kniescheibe, winkelt mein Bein an, dreht es nach innen und außen und überprüft so die Beuge- und Streckfähigkeit sowie meine Bänder. Sein Fazit:

"Insgesamt: keine größeren Schäden. Die Beweglichkeit ist gut, die Muskulatur ist gut, das Gewicht ist gering. Aus orthopädischer Sicht gibt’s keine Bedenken, dass Sie mit dem Laufsport anfangen." Orthopäde Professor Peter Müller

In den Kernspintomografen muss ich also vorerst nicht, ich soll die Beschwerden aber genau beobachten. Außerdem rät mir Professor Müller zu neuen Laufschuhen, meine alten haben kaum mehr Elastizität und unterstützen den Knickfuß auch nicht ideal.

Auch bei den Vorläufern der Abendschau gibt’s zum Abschluss grünes Licht von Professor Martin Halle: „Die Teilnehmer sind fit und lustig, da werden wir unseren Spaß haben.“