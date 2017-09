Tipps vom Experten Lauf-Verletzungen vorbeugen

Erste Anzeichen wie Schmerzen in der Achillessehne oder in der Wade sollten Läufer durchaus ernst nehmen, damit die Reizung nicht chronisch wird, weiß Milan Dinic vom Zentrum für Prävention und Sportmedizin an der TU München. Er kennt die Beschwerden von Läufern. Ein Problem dabei: "Wenn man die Leute ins MRT schiebt, sieht man nichts. Die Struktur scheint in Ordnung zu sein, und es tut trotzdem weh."

Dinic hat sich auf Muskeln und Sehnen spezialisiert und lenkt deshalb nach einem unauffälligen MRT-Befund seine Aufmerksamkeit auf die Muskeln und Faszien. Um den Beschwerden in der Achillessehne auf den Grund zu gehen, tastet der Mediziner die Wade ab. "Da fühle ich oft eine Verhärtung. Das ist ein Triggerpunkt und der reizt die Wade und Sehne, bis es eben Beschwerden gibt."

Dehnen schadet nicht

Milan Dinic (2.v.l.) erklärt beim Lauftreff, wie man am besten Verletzungen vorbeugt

Damit es aber erst gar nicht soweit kommt, ist Prävention ein gutes Stichwort. Der Sportarzt empfiehlt, das Lauftraining mit der Faszienrolle zu beginnen und sich leicht zu dehnen. Ob man sich vor oder nach dem Training dehnt, wird unter Sportlern immer wieder diskutiert. Und auch, ob Dehnen überhaupt etwas bringt. Dinic räumt ein: "Es gibt noch keine richtigen Daten dazu, aber es schadet auch nicht. Und man hat schon gesehen, dass weniger Verletzungen passieren, wenn die Schenkel gedehnt sind."

Die Muskulatur kräftigen

Um einen Ausgleich zum Laufen zu schaffen und die Muskeln zu stärken, ist Krafttraining wichtig. Zweimal pro Woche, empfiehlt der Experte. Auch wenn viele Läufer den Fokus auf die Oberschenkel richten, sollten Unterschenkel und Gesäß ebenfalls gestärkt werden. Auch den Fuß selbst sollte man kräftigen. Zum Beispiel, indem man versucht, mit den Zehen ein Handtuch aufzuheben, rät der Fachmann. Außerdem ist Barfußlaufen gut für die Fußmuskulatur. Das kann ein 15-minütiger Lauf auf einer Wiese sein, aber auch daheim in der Wohnung hilft es schon, wenn man ohne Schuhe unterwegs ist.

Und ein Tipp, den viele ambitionierte Läufer gar nicht gern hören: nicht übertreiben und auch mal einen Ruhetag einlegen.