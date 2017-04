Lauf 10! im Selbstversuch Jetzt gilt's!

Ich laufe also bei Lauf10! mit. Das "Chlorhuhn" geht an Land und wird zur Laufente. Bisher hat mir dazu ja die Motivation gefehlt, aber jetzt hilft’s nix – ich muss den Badeanzug gegen Laufschuhe tauschen und joggen. Oder laufen, wie man jetzt wieder sagt. Zur Motivation habe ich mich der Laufgruppe der FT Gern angeschlossen, die voriges Jahr schon bei der BR-Aktion dabei gewesen ist. David und Flo leiten die Gruppe. Beide sind begeisterte Läufer, die beim München Marathon mitgelaufen sind. Ideale Voraussetzungen, denn so gibt’s nicht nur Motivation, sondern auch Tipps von erfahrenen Läufern.

Regen und Kälte

Das Wetter hat mir den Einstieg nicht gerade leicht gemacht. Aprilwetter von seiner scheußlichsten Seite – kalt, grau und mit Regen, Graupel und Schnee. Hier merke ich schon den Gruppenzwang. Der erste Termin ist anberaumt und deshalb geht’s raus in den Regen. Und wie das so ist: Wenn man dann draußen ist, ist es gar nicht so schlimm. Wir laufen am Nymphenburger Schlosskanal, da ist es schön flach, für Anfänger genau richtig. David und Flo achten darauf, dass wir nicht zu schnell starten. Das ist vor allem für mich wichtig, um mein Knie nicht zu sehr zu belasten.

Knieuntersuchung

Um sicherzugehen, dass alles passt, habe ich mein Knie von Professor Peter Müller untersuchen lassen, dem Leiter der Orthopädischen Klinik der LMU. Bei der Untersuchung musste ich mich hinstellen, auf- und abgehen, auf einem Bein stehen. Der Orthopäde hat sich meine Fuß- und Beinstellung angeschaut, die Bänder in alle Richtungen überprüft, gecheckt, ob die Kniescheibe gerade läuft und mir am Ende grundsätzlich grünes Licht gegeben, um mit dem Laufen zu starten. Trotz einer leichten Fehlstellung des Fußes, ein abgeflachtes Fußgewölbe, das man bei den Laufschuhen berücksichtigen muss. "Es kann zu einer Überlastung führen. Das ist wohl das, was Sie an der Patellarsehne bemerken." Sein Tipp: Die Beschwerden beobachten und es langsam angehen lassen. Dabei hat mir die Gruppe geholfen. Allein wäre ich wohl zu schnell losgestürmt. Außerdem sind wir nicht am Stück gelaufen, sondern haben leichten Trab mit Walking abgewechselt. So war auch genug Luft zum Reden.

Laufen und Technik

David gibt uns einen Ausblick auf das, was uns die nächsten Wochen erwartet: "Wir werden auch etwas über den Laufstil lernen, das sogenannte Lauf-ABC. Wir schauen uns die Körperhaltung an. Und natürlich auch, wie man am besten auftritt und abrollt. Nicht zu vergessen: die Armarbeit beim Laufen, die ist nämlich ganz wichtig."

Nach gut vier Kilometern sind wir zurück beim Vereinsheim der FT Gern. Weil’s so regnet wird das Dehnen in die Umkleide verlegt. Damit sich die Muskeln nicht verkürzen, dehnen wir Oberschenkel- und Wadenmuskulatur, aber auch die Arme. Beim "Flamingo" steht man auf einem Bein, das andere zieht man hoch. Wer dabei – wie ich – Probleme mit dem Gleichgewicht hat, kann den Trick von David anwenden: Einen festen Punkt suchen und fixieren. "Da kann man sogar umgeschubst werden und bleibt trotzdem auf einem Bein stehen."

Kräftigung für die Muskulatur

Daheim mache ich Übungen, um die Muskulatur um mein Knie herum zu stärken. Ganz banal morgens nach dem Aufstehen zehn Kniebeugen. Das ist nicht viel, aber eine Einheit, die ich tatsächlich jeden Morgen schaffe. Für die hintere Oberschenkelmuskulatur hat mir eine Fitnesstrainerin noch den "Beckenlift" empfohlen: Auf den Rücken legen, Arme seitlich neben den Körper, Beine aufgestellt. Dann das Becken heben, bis der Po angespannt ist. Po senken, aber nicht absetzen.

Nach meiner ersten Laufeinheit muss ich sagen: Es hat trotz Regens Spaß gemacht hat. Mein Knie hat nicht geschmerzt – weder beim Laufen, noch danach. Einen leichten Muskelkater in den Oberschenkeln habe ich zwar, aber der vergeht auch wieder.