Krebsforschung Regeneration und Stärkung durch Sport

Menschen, die sich regelmäßig bewegen, erkranken deutlich weniger an Brust-, Darm- oder Prostatadrüsen-Krebs . Wer sich regelmäßig bewegt, hat ein um 30 Prozent geringeres Risiko an diesen Krebsarten zu erkranken. Wie der Sport dabei hilft, das ist einer der Forschungsschwerpunkte von Prof. Marion Kiechle vom Klinikum Rechts der Isar in München.

Wichtig allgemein: Sport stimuliert das Immunsystem und hilft der körpereigenen Abwehr bei einer Erkrankung. Außerdem sorgt Bewegung für die Elastizität der Gefäße. "Bei einer Krebserkrankung werden auch entzündungsähnliche Stoffe in den Körper ausgeschüttet und diese können durch Sport eliminiert werden", sagt Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Klinikum Rechts der Isar, im Gespräch mit Fitnessmagazin-Moderatorin Christine Kellermann.

Untersuchungen zeigen, dass schon 150 Minuten Bewegung in der Woche reichen, um das Risiko einer Erkrankung zu senken. Dazu muss es nicht einmal eine Laufeinheit oder eine Tennisstunde sein. Es genügt schon schnelles Spazierengehen, Fahrradfahren oder Treppensteigen.

Senkung des Rückfall-Risikos

Auch bei einer Krebserkrankung ist "Sport das beste Medikament, das sich jeder Patient antun kann", so Kiechle. "Er hilft zum Beispiel bei Brustkrebs das Rückfallrisiko um 50 Prozent zu senken – das ist mit keinem Medikament zu erreichen."

Positiv für die Seele

Dazu kommt der psychische Aspekt des Sports, den man laut Kiechle nicht unterschätzen sollte: "Sport wirkt sich positiv auf unsere Seele aus. Der Kopf ist frei, weil wir beim Sport auf den Köper konzentriert sind."

Krankenkassen finanzieren Angebote

In der Nachsorge gibt es spezielle Krebssportgruppen und extra geschulte Sportlehrer. Solche Kurse werden auch von der Krankenkasse bezahlt. Die Bayerische Krebsgesellschaft bietet zum Beispiel in München, Augsburg, Bayreuth und Schweinfurt eigene Reha-Sportangebote für Krebspatienten an. Die anderen Beratungsstellen verweisen an den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Bayern.