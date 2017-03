Crawling Fitnesstrend Krabbeln für Erwachsene

Hollywoods Prominenz schwört drauf und angeblich selbst Supermodels wie Alessandra Ambrosio und Gisele Bündchen: Die Rede ist vom Crwaling – also zu deutsch krabbeln!

Langsam aber sicher schwappt der Trend den USA nach Deutschland über. Die Medien in den Staaten singen jedenfalls aktuell eine Lobeshymne nach der anderen auf die Krabbel-Übungen für Erwachsene. "Cosmopolitan" nennt Crawling den "latest fitness trend" und das Magazin "Shape" spricht sogar von der "best core exercise ever".

Zwar sieht das Krabbel-Workout – zugegeben – etwas albern aus, dafür ist es aber ganz einfach und überall nachzumachen. Und der riesige Vorteil: Wenn man es richtig macht, trainiert man in einem Rutsch Arme, Beine, Bauch und Po.

Beitrag: Martina Buttler