Fußballschulen für Kids Feriencamps bei Hansi Dorfner & Co.

Trainieren wie die Profis, während die Kumpels faul am Strand liegen - der Wunsch vieler Nachwuchskicker, die eine Woche in einer professionellen Fußballschule dem Strandurlaub mit Mama und Papa vorziehen. Unter Profibedingungen lernen die Kleinen dort das, was die großen Stars jeden Tag im Training erleben.

Neben Ballschule und Disziplin steht aber vor allem ganz viel Spaß im Team im Vordergrund. Immer mehr Proficlubs und vor allem auch ehemalige Profis geben ihr Fachwissen in Ferienfußballcamps weiter. Diese Camps dauern zwischen drei und fünf Tage und kosten ohne Übernachtung etwa 130 bis 250 Euro (mit Übernachtung etwa 350 Euro). Zu den Anbietern gehören unter anderem Real Madrid, Manchester United oder ehemalige Bundesligaprofis wie Karl-Heinz Riedle.

Hansi Dorfner hat Spaß, den Kindern zu zeigen, was er als Profi gelernt hat

Marktführer in Bayern ist die Fußballschule von Hansi Dorfner. Nach 111 Spielen für den FC Bayern, 111 Spielen für den "Club" und seinem verletzungsbedingten Karriereende mit nur 28 Jahren begann er schnell damit, sein Fachwissen an Kinder weiterzugeben. Aus dem ersten Kurs mit etwa 40 Teilnehmern sind über 100 Kurse mit mehr als 5.000 Teilnehmern geworden. Die Kinder werden dabei von erfahrenen Trainern, Sportstudenten und Lehrern angeleitet und machen Übungen, wie man sie auch bei den großen Bayern an der Säbener Straße sieht. Während manche Fußballschulen, unter anderem von Real Madrid, dazu taugen, um mögliche Talente zu sichten, setzt Hansi Dorfner ausschließlich auf Spaß.

Beitrag: Taufig Khalil