Der Karwendelmarsch 2.500 Starter im Naturparadies

Jedes Jahr treffen sich Wanderer und Läufer am letzten August Wochenende zum legendären Karwendelmarsch in Tirol. 52 Kilometer führt die Strecke von Scharnitz bei Seelfeld bis nach Pertisau am Achensee. Dabei werden 2.281 Höhenmeter bergauf zurückgelegt. Eine lange Strecke auf der man so manche Gefühlsebene durchlebt. Mit der Veranstaltung treffen die Veranstalter den Puls der Zeit.

"Es ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein Naturerlebnis, wenn man um sechs Uhr morgens startet, die Sonne aufgeht, man die phantastische Bergwelt und herrliche Landschaft genießen kann." Initiator Markus Tschoner

Neuer Streckenrekord

2017 hießen die Sieger Johannes Klein und Sophia Schnabl. Dabei stellte Johann Klein einen neuen Streckenrekord auf: Er erreichte das Ziel bereits nach vier Stunden, sieben Minuten und 20 Sekunden.