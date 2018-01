Veranstaltungstipp Ispo Munich Night Run

Wenn am kommenden Wochenende in München wieder die Internationale Sportartikelmesse ISPO beginnt, dann gibt’s nicht nur die aktuellen Neuigkeiten der Sportartikelindustrie zu sehen. Die ISPO will sich auch als Sportveranstalter für Jedermann präsentieren. Mit dem ersten ISPO Munich Night Run.