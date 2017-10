Veranstaltungstipp Ice-Free-Arena Fürth

Die beschichteten Platten wurden speziell für Eiskunstlauf, Eishockey und Eisstockschießen entwickelt und sind von minus 40° bis plus 40° Celsius fahrbereit. Erstmalig in Bayern wurden die Platten in Fürth auf Tennisplätzen verlegt und ermöglichen so eine Zweitnutzung der Plätze in der Winterpause. Die Ice-Free-Arena ist von Oktober bis Anfang April geöffnet, danach wird sie wieder abgebaut und die Tennishalle für die Tennissaison eröffnet.

"Wir sind stolz, dass aus der uns anfänglich schon etwas verrückt erschienenen Idee, einen Tennisplatz zu einer Eislauffläche umzufunktionieren, jetzt Wirklichkeit wurde." Initiator des Projekts Thomas Garthe

Die energieneutrale Eislaufbahn in Mittelfranken besteht aus einer Schlittschuhbahn mit 240 Quadratmetern Fläche und einer separaten Eisstockbahn. Außer montags hat der Verein täglich für den Eissport geöffnet, Freitag und Samstag sogar bis 22.00 Uhr. Eine Eislauflehrerin ist vor Ort, die auf Anfrage Tipps gibt. Neben dem klassischen Schlittschuhlaufen ist auch Eishockey oder Eisstockschießen möglich. "Unser Wunsch war es, Fürth und die Metropolregion um ein einzigartiges Winter-Freizeit Angebot reicher zu machen," so Garthe.

"Die Ice-Free-Arena ist ein absolutes Novum in Mittelfranken. Wir hoffen, auch Schulen für das Eislauferlebnis vor Ort gewinnen zu können." Stefan Conrad, 1. Vorstand der Tennisabteilung des TV 1860 Fürth

Der Vorteil der Kunststoffplatten liege auf der Hand, denn sie müssten weder gekühlt noch aufwändig gepflegt werden, so Stefan Conrad, 1. Vorstand der Tennisabteilung des TV 1860 Fürth. Außerdem benötige man weder Wasser noch Strom für den Betrieb, sodass das Eislaufen weitestgehend energieneutral sei. Für Erwachsene kostet der Eintritt 4,50 Euro, für Kinder, Schüler und Studenten jeweils 3,00 Euro. Für Mitglieder des TV 1860 Fürth e.V. gelten ermäßigte Eintrittspreise. Schlittschuh- und Laufhilfen können ausgeliehen werden. Der Fürther Verein ist bisher der einzige Tennisverein in Bayern, der so für die Wintersaison umrüstet. In Regensburg gibt es noch eine ganzjährig-geöffnete Eislaufhalle und in Erlangen ein temporäres Event mit diesen Eis-Ersatzplatten.