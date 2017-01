Tipps vom Experten Wie komme ich heil durch die Skisaison?

Eigentlich ist es schon viel zu spät,d enn wer sich richtig und konsequent auf die Skisasion vorbereitet, der fängt im Herbst an mit Skigymnastik. doch wie kann ich auch kurzfristig noch was tun, um Verletzungen zu vermeiden?

Jetzt anfangen! Jeden Abend 10 Minuten

"Ich glaube, dass man immer was bewegen kann", macht Dr. Stephan Lorenz, Sportorthopäde am Chirurgischen Klinikum München-Süd, allen Mut, die bislang bei der Skigymnastik geschwächelt haben. Wer im Sommer nicht ganz unsportlich war, der kann mit Gymnastik und Dehnübungen den ganzen Körper auch kurzfristig noch - zumindest ein wenig - auf die höhere sportliche Belastung vorbereiten.

Die Klassiker für die Kraft: Kniebeugen und Skihocke

Kraft in den Beinen, vor allem am Kniegelenk ist dabei besonders wichtig. Jeden Abend 10 Minuten vor dem Schlafen gehen reichen schon, um die Muskulatur anzusprechen. Kniebeugen und die altbekannte Skihocke, bei der man die Knie 60 - 90 Grad beugt und dann möglichst lange hält, wirken auch heute noch.

Bandagen können helfen

Wer schon mit körperlichen Problemen kämpft, muss sich fragen: Was ist mir der Skitag wert? Bei leichten Beschwerden am Knie hilft oft auch eine Bandage. Die stützt das Knie und hält es warm. Dazu erzeugt die entstehende Reibung auf der Haut "ein besseres Empfinden, sodass das Gehirn die Muskulatur besser ansteuern kann." Bei Kompressionswäsche ist dieser Effekt so nicht nachgewiesen, aber vielen vermittelt sie subjektiv ein besseres Körpergefühl, kann also auch helfen.

Auf den Körper hören

Insgesamt muss aber jeder mit seinem Gebrechen leben, und sich beim Sport seinen Körpern anpassen. Dazu gehört auch, die letzte Abfahrt mal wegzulassen. Insgesamt ist Skifahren aber auch für Dr. Lorenz ein "super Sport". Wichtig sei es auf der Piste Rücksicht zu nehmen, sich und die Ausrüstung vorzubereiten, "dann steht dem Skivergnügen nichts im Weg".