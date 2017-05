Gravity Lab Freestyle in der Halle

Actionsport trifft auf Industriekultur: In der ersten Freestyle-Sporthalle in Bayern finden Skater, Surfer, Snowboarder, Skifreestyler und alle anderen Fans junger und moderner Sportarten prima Trainingsbedingungen.

In einer alten Zigarettenfabrik in München-Sendling hat Sabine Schmalschläger das "Gravity Lab" eröffnet. "Alle Freestyle-Sportarten kämpfen gegen die Schwerkraft (englisch: Gravity) und im Lab (Abkürzung für Labor) kann man alles in einem sicheren Umfeld ausprobieren. So ist der Name entstanden", sagt die Gründerin und Betreiberin im Gespräch mit Fitnessmagazin-Moderator Martin Raspe.

Lab-Gründerin Sabine Schmalschläger zu Gast bei Martin Raspe

Wer das Gravity Lab betritt, kommt sich vor wie in einem Fun-Sport-Park unter dem Hallendach. "Man findet alles, was ich mir als Kind zum Sporttreiben gewünscht hätte", lacht Sabine Schmalschläger. Riesige Trampoline, Rampen aus Holz für Ski- und Snowboards, die auf Rollen gefahren werden, Skaterbahnen, Parkour-Kurse, Slackline-Stationen – alles da, was das Freestyler-Herz begehrt.

Gut für Koordination, Athletik, Ausdauer und Balance

Das Angebot richtet sich nicht nur an Freestyle-Profis. Im Gegenteil: "Ich wollte einen Zugang schaffen zu diesen Sportarten, die durch den ganzen Lifestyle cool wirken und mit Spaß verbunden sind. Es soll ein Sporttreiben ohne Leistungsdruck sein, jeder soll kommen, wann er will und wie er will", so die Gründerin. Aber nicht nur Freestyler, sondern auch Liebhaber der traditionellen Sportarten wie Fußball, Basketball oder Eishockey können und sollen im Gravity Lab trainieren. "Jede Sportart braucht Koordination, Athletik, Ausdauer, Balance als Trainingsbestandteil. Für jede Sportart gibt’s hier Trainingsmöglichkeiten“, so Schmalschläger. Und: "Jeder, der mal da war, kommt wieder."