Goat Yoga Das herabschauende Zicklein

Hier kommen Sport- und Naturliebhaber zusammen: Beim Goat Yoga wird die Matte statt im Studio auf einer Wiese im Freien ausgerollt. Während der Anleitung für diverse Yogaübungen laufen kleine Ziegen zwischen den Yogis hin und her. Klingt absurd, hat aber einen ernsthaften Hintergrund.

Ziegen sind freundlich und mögen den Kontakt mit Menschen, sie werden auch als Therapietiere eingesetzt. Deshalb wird Goat Yoga ein noch größerer Entspannungs- und Glückseffekt nachgesagt als einer normalen Yogastunde.

Yogalehrerin Meredith Lana begrüßt an diesem Sonntagnachmittag 20 Teilnehmer zum Yoga mit Ziegen. Die Yogis haben ihre Matten in einem Gehege unter freiem Himmel ausgerollt, der Boden ist mit frischem Stroh bedeckt. Rund acht junge nigerianische Zwergziegen beschnüffeln die Matten, reiben sich am Zaun oder sitzen einfach entspannt im Stroh.

Auf den Rücken springen und am Bein reiben

"Die Ziegen werden umherlaufen, sich von euch ein paar Streicheleinheiten abholen, euch vielleicht bei einer Yogapose helfen oder sogar auf euren Rücken springen", erklärt Meredith. Beunruhigen tut das niemanden, alle sind eher neugierig. Ach ja, sagt Meredith, "wir sind natürlich im Revier der Ziegen, also es könnte auch passieren, dass sie sich zufällig auf eurer Matte erleichtern".

Hier und da werden die kleinen braunen und gefleckten Tierchen schon gestreichelt, kein Wort wird in dieser Stunde wohl häufiger geraunt als "süüüß". Sanftes Meckern begleitet den Unterricht. Während die Kursteilnehmer sich aufs Atmen und die verschiedenen Yoga-Stellungen konzentrieren, laufen die Ziegen langsam umher, reiben ihren Kopf an den Beinen und machen es sich gemütlich.

Idee aus Oregon

Die Idee zum Goat Yoga stammt ursprünglich aus Oregon, dem nördlichen Nachbarn Kaliforniens. Danette McReynolds, Inhaberin der Lavenderwood Farm in Thousand Oaks nordwestlich von Los Angeles, bot den Kurs zuerst einmal pro Woche an. Inzwischen ist sie bei sechs Terminen pro Wochenende. Die Teilnahme kostet umgerechnet 17 Euro. Das Geld kommt einem Jugendförderprogramm ihrer Farm zu Gute. Es war allerdings schwierig, einen Yogalehrer zu finden - bis Meredith kam.

Als der letzte Teil der Yogastunde, der entspannte, beginnt, sind auch die Tiere ganz ruhig. Sie nehmen die Stimmung auf, sagt Meredith

"Wenn du Natur und Tiere magst, gibt‘s nichts Besseres. Die Ziegen wirken so beruhigend. Man kann gar nicht anders als zu lächeln. Sie lenken vielleicht ein bisschen vom Yoga ab, aber es ist eine angenehme Ablenkung." Goat Yoga-Teilnehmerin Jill

Beitrag: Nicole Markwald