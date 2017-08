Gesundheitsstudie in Augsburg und Regensburg Im Namen der Wissenschaft

Im Auftrag der Wissenschaft werden deutschlandweit derzeit 200.000 Menschen gesucht, die sich für die nationale Gesundheitsstudie NAKO in nie da gewesener Dimension "auf Herz und Nieren" testen lassen. In Augsburg, dem neben Regensburg einzigen Standort in Bayern, wurde Fitnessmagazin-Reporter René Kirsch ausgewählt.