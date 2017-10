Fußballgolf Das Runde muss ins Runde

Fussballgolf ist die Kombination von zwei der beliebtesten Sportarten weltweit: Fußball und Golf. Es ist als Freizeitsport für jede Altersgruppe geeignet und kann ohne größere Vorkenntnisse gespielt werden. Nicht selten tummelt sich eine komplette Familie auf dem Platz: Kinder, Eltern, Oma und Opa.

Im Soccerpark müssen mit dem Ball verschiedene Hindernisse gemeistert werden – ähnlich wie beim Minigolf, nur ohne Schläger, dafür mit dem Fuß. Die Anlagen ähneln einem um die Hälfte geschrumpften Golfplatz. Eine Runde besteht aus 18 Bahnen, ist etwa zwei bis drei Kilometer lang und man benötigt dafür auch ungefähr zwei bis drei Stunden. Gespielt wird mit einem handelsüblichen Fußball, der mit möglichst wenigen Versuchen über den Parcours in Richtung Loch gekickt und dann versenkt wird.

Kein teures Equipment erforderlich

Besondere konditionelle Voraussetzungen sind nicht erforderlich. Eine spezielle Ausrüstung ist nicht erforderlich – nur festes Schuhwerk ist von Vorteil. Stollenschuhe sind allerdings nicht erlaubt. Die Kosten sind daher überschaubar und machen Fußballgolf zum Spaß für die ganze Familie, vergleichbar vielleicht mit einer Runde Minigolf.

Mehre Anlagen in Bayern

Lust bekommen? Dann los, auf in die Runde! Unser Reporter hatte jede Menge Spaß im Soccerpark Inzell. Aber es gibt noch weitaus mehr Anlagen über ganz Bayern verteilt: Etwa bei Waging am See oder in Rehling bei Augsburg, im niederbayerischen Bodenkirchen südlich von Landshut, in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz, im mittelfränkischen Pleinfeld am Brombachsee sowie in Leipheim in Schwaben. Und seit Kurzem gibt es auch ein Spielfeld in Zorneding bei München.

Weitere Informationen im Internet www.fussballgolfen.de

www.fussballgolfverband.de

Die sieben Regeln des Fußballgolfs

Der Ball wird mit dem Fuß geschossen und soll mit möglichst wenig Schüssen in das Ziel befördert werden. Jede Berührung des Balles wird als Schuss gezählt. Die Spieler einer Gruppe schießen immer abwechselnd. Sollte ein anderer Ball die gewünschte Schussrichtung behindern, so kann der Spieler verlangen, dass der Ball "gesichert" wird. Wird der Ball nicht gesichert und getroffen, so wird er in seine Position zurück gelegt. Trifft der Ball ins "Rough" (hohes Gras), so darf er von dort aus weitergespielt werden. Fliegt oder rollt er auf eine andere Bahn, in die Bepflanzung am Feldrand oder an eine andere unbespielbare Stelle, so erhält der Spieler einen Strafpunkt und der Ball wird zum Abschusspunkt zurückversetzt. Die Hindernisse auf den Bahnen sind zu durch-, über- oder unterspielen. Es gibt für jede Bahn eine angegebene Par-Zahl. Das ist eine Richtlinie für die Anzahl der Schüsse. Die maximale Anzahl der Schüsse für jede Bahn beträgt das Dreifache der Par-Angabe. Ist der Ball dann noch nicht eingelocht, notiert der Schreiber einen Strafpunkt. Die Fahne bleibt immer im Zielloch stecken. Der Spieler mit den wenigsten Punkten am Ende gewinnt.

Wer Fußballgolf etwas professioneller betreiben möchte, kann auch an offiziellen Turnieren teilnehmen. Solche gibt es bereits seit 2006.

Beitrag: René Kirsch