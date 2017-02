Fit-Tipps rund ums Rad Mit dem Fitnessmagazin auf der f.r.e.e.

Auf dem großen Messe-Areal kann man etwa Insel-Hopping machen, sich auf eine Afrika-Safari begeben oder Informationen rund um den Aktivurlaub einholen.

Auf 1.200 Quadratmetern gibt es zwei künstliche Seen, auf denen Stand-Up-Paddling (SUP) oder Kanufahren ausprobiert werden kann. Mitglieder des Bayerischen Kanu-Verbands stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite: Welcher Bootstyp ist der richtige? Lieber ein wendiges Kanu für Wildwasser oder ein geräumigeres Modell für die ganze Familie zum Flusswandern?

Das Fitnessmagazin auf der BR-Bühne

Der Bayerische Rundfunk bietet auf der Showbühne in der Messehalle A4 ein vielfältiges Rahmenprogramm. Das Fitnessmagazin präsentiert sich dort am Donnerstag, den 23. Feburar, um 12.30 Uhr sowie am Samstag, den 25. Februar um 14.15 Uhr für jeweils eine halbe Stunde. Dabei lautet das Motto "Radl, Bike oder Pedelec – 200 Jahre fit mit dem Fahrrad". Es geht unter anderem um Kaufberatung und Tipps zu E-Bikes und Pedelecs, die Fitnessmagazin-Moderatoren und -Reporter Christine Kellermann, Frauke Gerbig und Fritz Häring begrüßen Radsportler auf der Bühne, stellen die BR-Radltour und die BR-Radlkreuzfahrt vor, und es gibt ein Gewinnspiel rund ums Rad.

Weitere Infos zum Programm online unter free-muenchen.de