Race Across America Einmal quer durch Amerika

Im Fitnessmagazin erzählt Radrennfahrerin Nicole Bretting vom Race Across America, dem härtesten Rad-Rennen quer durch Amerika, das sie im Juni zusammen mit drei Kolleginnen in einem bayerischen Team bestreiten wird.

Race of America / Info kompakt: - 4.800 Kilometer von West nach Ost

- durch 12 amerikanische Bundesstaaten

- 50.000 zurückgelegte Höhenmeter

- alleine oder im Team (bis vier Personen)

- internationales Starterfeld

- Dauer: zwischen 6 bis 12 Tagen

- Startgebühr: ca. 7.200 Euro



Alles Infos unter: https://www.raceacrossamerica.org/

Es gibt im Ausdauersport einige magische Namen: Der Ironman-Triathlon auf Hawai zählt dazu, genauso wie die großen Stadt-Marathons (z.B. New York) oder der Wasalauf bei den Ski-Langläufern. DER Name bei den Rad-Ausdauersportlern ist das Race Across America. 4.800 Kilometer geht's von der US-West- zur Ostküste mit rund 50.000 Höhenmetern. Mit dabei sein wird in diesem Sommer Nicole Bretting aus Hohenwart in Oberbayern.

"Alles, was Amerika zu bieten hat"

Im Gespräch mit Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring erzählt die Triathletin Nicole Bretting, dass sie sich damit einen Traum erfüllt: "Das Rennen fasziniert allein schon aufgrund seiner Streckenführung. Man erlebt alles, was Amerika klimatisch zu bieten hat", sagt sie. Nicole Bretting bildet zusammen mit den Kolleginnen Heike, Christine und Mona eine bayerische Staffel beim RAA. Ziel der vier Radfahrerinnen ist es, den bestehenden Streckenrekord von 6 Tagen und 10 Stunden zu brechen. Das bedeutet einen ambitionierten Schnitt von 31 km/h.

Zwischen 11 und 26 Stunden Training wöchentlich

Die körperliche Fitness bringen alle Vier mit, als routinierte Triathletinnen beziehungsweise Radrennfahrerinnen. Nicole Bretting trainiert in der Woche zwischen 11 und 26 Stunden - davon die Hälfte auf dem Fahrrad. Gefahren wird auf einer Zeitfahrmaschine und einem klassischen Rennrad. In das Unternehmen Race Across America steckt das bayerische Frauenteam 45.000 Euro. Neben den vier Fahrerinnen sind noch acht Helfer beteiligt, die das Wohnmobil zum Schlafen und die Begleitfahrzeuge steuern.

Auf einen Streckenabschnitt freut sich Nicole schon besonders: "Ich bin ein großer Star-Wars-Fan und wir fahren durch einen Teil der Wüste, wo der Wüstenplanet gedreht wurde. Das ist für mich das Highlight."

Interview von Fritz Häring