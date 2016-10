Am Fuße der Karawanken Nervenkitzel in Planica

Eine der faszinierendsten Wintersportarten ist sicherlich das Skispringen. Für Hobbysportler ist es kaum möglich, das nachzuempfinden, was die Athleten auf den Schanzen haben. Im slowenischen Planica kann man aber daran schnuppern.

Auf einer Zipline-Anlage kann man sich von der größten Schanze der Welt „stürzen“, ohne freilich Skier an den Füßen zu haben. Die Teilnehmer werden mit Karabiner-Haken an einem Stahlseil befestigt und segeln dann über den Schanzentisch zur Landezone der Skispringer. Die Zipline-Strecke ist 566 Meter lang, überwindet 200 Höhenmeter. Etwa 40 Sekunden dauert der Ritt in die Tiefe, wobei bis zu 80 Stundenkilometer erreicht werden.

Ganz schön steil!

Unten wird der Wagemutige automatisch gebremst, muss also keine Telemark-Landung hinlegen... Etwas Mut erfordert der Absprung sicherlich. Wer den Ausblick, den die Skispringer und auch die Zipline-Teilnehmer haben, ohne Mutprobe genießen will, kann das ebenfalls, ein Sessellift bringt Besucher zur Absprung-Plattform. Ein Zipline-Flug kostet 25 Euro pro Person, auch Tandemsprünge mit einem Kind sind möglich.

Profibedingungen für Hobbysportler

Im angegliederten Nordischen Sportzentrum können auch Hobbysportler diverse Trainingsanlagen benutzen: eine Indoor-Langlauf-Loipe, die außerhalb der Wintersaison geöffnet ist, eine drei Kilometer lange Trainingspiste für Skiroller und Inline-Skater, eine Kletterwand, ein Fitnessstudio, eine Höhenkammer sowie eine Skisprung-Simulation.

Rund um die Schanzen können sich Outdoor-Fans auch anderweitig betätigen, so gibt es auf der alpinen Weltcup-Piste im benachbarten Kranjska Gora einen spektakulären Mountainbike Downhill-Parcours. Und die Auffahrt zum höchsten Bergpass Sloweniens, den Vrsic-Pass, ist für viele Rennradler eine beliebte Herausforderung.

Mehr Infos (auch auf deutsch) auf der Website des Veranstalters www.planica-zipline.si

Eine Nummer kleiner geht das in Garmisch-Partenkirchen. Auch da kann man die Schanze mit einem Flying Fox heruntersausen. Bis in die Herbstferien ist der noch geöffnet, dann übernehmen die Profis – ohne Sicherung.