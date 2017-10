FitRate Eine Eintrittskarte für viele Studios

Das Sportangebot in Fitnessstudios ist groß: Rücken- und Yoga-Kurse, Ausdauer- und Kraftgeräte, Klettern, Schwimmen und vieles mehr. Allerdings ist man meist eine bestimmte Zeit an ein und dasselbe Studio gebunden. In München, Nürnberg und Augsburg lautet die Alternative: FitRate.