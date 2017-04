Der Laufband-Sprinter Auf dem Laufband zeigt sich, wer’s drauf hat. Hier kann sich der Läufer eine Stunde lang seinen "Fans" präsentieren: in schicken Laufklamotten und geschmeidigen Bewegungen. Draußen in der Natur flitzt er ja sonst an potenziellen Bewunderern nur kurz vorbei. Im Studio ist es hell, warm und trocken, und während auf dem Bildschirm die Sitcom läuft, überwindet der Läufer virtuelle Berge.